Erdek’in Oduncu Yolu mevkiinde bu sabah saatlerinde başlayan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak zeytin bahçelerine sıçradı. Yangına müdahale için bölgeye 12 arazöz, 6 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 4 helikopter, 3 uçak, 1 dozer ve çevre illerden gelen 9 araç ile toplamda 37 araç ve 100 personel sevk edildi.

Ekiplerden kısa sürede büyük başarı

Yangının kısa sürede kontrol altına alınması için karadan ve havadan etkili bir mücadele yürütüldü. Ekiplerin özverili çalışmaları sayesinde yangın, 1.5 saat gibi kısa bir sürede tamamen söndürüldü. Ekipler, soğutma çalışmalarına hemen başlanarak olası yeniden alevlenmelere karşı önlem aldı.

Soğutma çalışmaları sürüyor

Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, yangının çıktığı ilk andan itibaren bölgedeydi ve çalışmaların koordinasyonunu üstlendi. Kaymakam Atasoy, “Yangının kontrol altına alınmasında büyük bir gayret ve özveriyle çalışan tüm personelimize teşekkür ediyorum. Karadan ve havadan yürütülen güçlü müdahaleler sonucunda, yangını 1.5 saat içinde kontrol altına almayı başardık. Şu anda soğutma çalışmalarına devam ediyoruz. Geçmiş olsun” diye açıklama yaptı.