İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Beşyol Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 8 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi.
Yangının 13.37'de çıktığı ve ekiplerin 13.43'te müdahaleye başladığı belirtildi.
Yangın nedeniyle İzmir - Manisa kara yolunun Sabuncubeli bölümü tedbir amacıyla her iki yönde ulaşıma kapatıldı. Araçlar çevredeki diğer yollara yönlendirildi.
Kaynak: aa