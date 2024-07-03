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Yangın nedeniyle İzmir - Manisa kara yolunun Sabuncubeli bölümü tedbir amacıyla her iki yönde ulaşım a kapatıldı. Araçlar çevredeki diğer yollara yönlendirildi.

Yangının 13.37'de çıktığı ve ekiplerin 13.43'te müdahaleye başladığı belirtildi.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 8 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi.

Beşyol Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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