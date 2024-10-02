Merkür: Bilinmeyen gezegen

Merkür, kimin keşfettiği bilinmeyen tek gezegendir. Tarihte adı ilk kez M.Ö. 265 yılında geçmiştir. Yüzeyi "kırışıklıklarla" kaplıdır çünkü çekirdeği eriyik olduğu için yüzeyi dalgalanır.

Venüs: Tersine dönen gezegen

Venüs, Güneş Sistemi'nde retrograd hareket eden gezegenlerden biridir ve saatin tersine değil, saat yönüne döner. Ayrıca Venüs, kendi etrafında en yavaş dönen gezegendir; bir dönüşü 243 gün sürer. İlginç bir şekilde, Venüs’ün sıcaklığı atmosferdeki sera etkisi nedeniyle 462°C’ye ulaşır ve bu onu Merkür'den bile daha sıcak yapar.

Dünya: Zamanı uzayan gezegen

Dünya’nın ekseni etrafındaki dönüşü giderek yavaşlıyor. Ancak bu değişim oldukça yavaş olduğundan, bir günün 25 saate ulaşması yaklaşık 140 milyon yıl alacaktır.

Mars: En büyük dağın yuvası

Mars, Güneş Sistemi'ndeki en büyük dağa, Olympus Mons’a ev sahipliği yapar. 21 kilometre yüksekliğiyle Everest’i katlar. Mars’ın uydusu Phobos ise Mars’a yaklaşıyor ve yaklaşık 40 milyon yıl içinde gezegenin etrafında bir halka oluşturacak.

Jüpiter: En büyük ve en hızlı gezegen

Jüpiter, kendi ekseni etrafında en hızlı dönen gezegendir; bir gün sadece 9 saat 55 dakika sürer. Ünlü "Great Red Spot" fırtınası 350 yıldan uzun süredir devam etmektedir ve içine üç Dünya sığacak kadar büyüktür. Uydusu Ganymede, Merkür’den daha büyüktür. Ayrıca Jüpiter’in de bir halkası bulunur.

Satürn: Halkalarıyla ünlü gezegen

Satürn’ün halkaları, önümüzdeki 100 milyon yıl içinde kaybolacak olsa da şu an en ihtişamlı dönemindedir. Ayrıca Satürn'ün uydusu Titan, Dünya dışındaki yaşama en elverişli gökcismi olarak kabul edilir.

Uranüs: Yan yatmış gezegen

Uranüs, ekseni 90 derece eğik olduğundan, bir kutbu 42 yıl boyunca ışık alırken diğer kutbu karanlıkta kalır. Sıcaklığı -224°C’ye kadar düşer ve Güneş Sistemi’nin en soğuk gezegenidir.

Neptün: Süpersonik rüzgarların gezegeni

Neptün, saatte 2200 km hızla esen rüzgarlarıyla bilinir ve bu rüzgarlar ses hızını bile aşar. Güneş etrafında bir turunu 165 yılda tamamlar ve Güneş’e en uzak ana gezegendir.

Plüton: Gezegen mi, cüce gezegen mi?

Her ne kadar gezegenlikten çıkartılmış olsa da Plüton’un yörüngesi oldukça sıra dışıdır. Güneşe uzaklığı 4,4 milyar km ile 7,3 milyar km arasında değişir. Bu nedenle bazen Neptün’den daha yakındır.