Trendyol Süper Lig'de 7. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından, şampiyonluk oranları güncellendi. Haftayı 19 puanla lider kapatan Galatasaray, sezonun ilk puan kaybını Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalarak yaşasa da 1.85 oranla şampiyonluk için favori gösteriliyor. Fenerbahçe, 2.00 oranla Galatasaray’ı takip ederken, Beşiktaş ise 4.00 oranla üçüncü sırada yer aldı.

Haftanın kapanış maçında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek moral kazandı. Trabzonspor ve Başakşehir FK ise 67.00 oranla şampiyonluk yarışında uzak bir noktada bulunuyor.

Diğer takımların oranları şu şekilde sıralandı: Metin Öztürk'ten Acun Ilıcalı'ya sert tepki geldi! 200.00 - Sivasspor

- Sivasspor 250.00 - Kasımpaşa

- Kasımpaşa 500.00 - Rizespor, Alanyaspor, Gaziantep FK

- Rizespor, Alanyaspor, Gaziantep FK 750.00 - Samsunspor, Antalyaspor, Adana Demirspor

- Samsunspor, Antalyaspor, Adana Demirspor 1000.00 - Kayserispor, Hatayspor

- Kayserispor, Hatayspor 1500.00 - Göztepe, Konyaspor, Eyüpspor

- Göztepe, Konyaspor, Eyüpspor 2000.00 - Bodrum FK