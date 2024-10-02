Trendyol Süper Lig'de 7. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından, şampiyonluk oranları güncellendi. Haftayı 19 puanla lider kapatan Galatasaray, sezonun ilk puan kaybını Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalarak yaşasa da 1.85 oranla şampiyonluk için favori gösteriliyor. Fenerbahçe, 2.00 oranla Galatasaray’ı takip ederken, Beşiktaş ise 4.00 oranla üçüncü sırada yer aldı.
Haftanın kapanış maçında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek moral kazandı. Trabzonspor ve Başakşehir FK ise 67.00 oranla şampiyonluk yarışında uzak bir noktada bulunuyor.
Diğer takımların oranları şu şekilde sıralandı:
- 200.00 - Sivasspor
- 250.00 - Kasımpaşa
- 500.00 - Rizespor, Alanyaspor, Gaziantep FK
- 750.00 - Samsunspor, Antalyaspor, Adana Demirspor
- 1000.00 - Kayserispor, Hatayspor
- 1500.00 - Göztepe, Konyaspor, Eyüpspor
- 2000.00 - Bodrum FK
Editör: Engin Keskin