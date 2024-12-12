Güney Kore'de siyasi gerilim tırmanıyor. Halkın Gücü Partisi (PPP) lideri Han Dong-hoon, Başkan Yoon Suk Yeol’un sıkıyönetim kararı ve istifa sinyali vermeyen tutumuna karşı sert açıklamalarda bulundu.

Kendi partisinden eleştiri

PPP lideri Han Dong-hoon, Başkan Yoon’un sıkıyönetim kararını ve azil önergelerine yönelik söylemlerini eleştirerek, "Başkanın erken istifa etmek gibi bir niyeti olmadığını anladık. Bu, halka verdiği sözlerin ihlalidir" dedi. Han, Yoon’un partisinin değerlerini ve kamuoyuna olan taahhütlerini görmezden geldiğini vurguladı.

“Azil, şimdilik tek çözüm”

Han, Yoon’un görevden alınmasını hedefleyen ilk azil önergesinin, PPP’nin boykotu nedeniyle geçersiz sayıldığını hatırlatarak, "Azilden daha iyi bir yol bulmaya çalıştık, ancak olmadı" ifadelerini kullandı. Muhalefetin sunduğu yeni önergeye dair, PPP milletvekillerinin vicdanlarına göre hareket etmekte özgür olduklarını belirtti. "Milletvekillerimizin ülke ve halk için doğru olanı yapacağına inanıyorum" diye ekledi.

Erken istifa tartışması

Başkan Yoon, gün içinde halka hitaben yaptığı konuşmada, sıkıyönetim ilanının bir anayasal hak olduğunu yinelemiş ve azil önergeleriyle yüzleşmeye hazır olduğunu belirtmişti. Ancak erken istifa etmeyi düşünmediğini ima eden ifadeleri, PPP lideri Han’ın eleştirilerine yol açtı.

Geçmişte verilen sözler

Yoon, sıkıyönetim kararından sonra halktan özür dileyerek, ülkenin geleceğini partisinin kararlarına bırakacağını açıklamıştı. Ancak Han, bu açıklamanın artık geçersiz olduğunu öne sürerek, "Bu durum, partimiz ve ülke için hayal kırıklığı yarattı" dedi.