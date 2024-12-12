Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un ilan ettiği sıkıyönetim, orduda büyük değişimlere neden oldu. Savunma Bakanlığı, sıkıyönetimin komutanı olarak atanan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Park An-su’nun görevden alındığını duyurdu.

Orgeneral görevden alındı

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sıkıyönetim sırasında tüm siyasi faaliyetleri yasaklayan bir kararnamenin gündeme gelmesiyle tartışmaların odağına yerleşen Park An-su’nun görevine son verildiği belirtildi. Mecliste yaptığı açıklamada, sıkıyönetim kararını Yoon'un televizyonda yaptığı konuşmadan öğrendiğini savunan Park, hazırlanan kararnameden sorumlu olmadığını iddia etmişti.

Savunma Bakanlığı ve orduda kriz

Savunma Bakanlığı, sıkıyönetimle bağlantılı olduğu düşünülen birçok üst düzey komutanın daha önce görevden alındığını açıklamıştı. Başkent Savunma Komutanlığı, Özel Harp Komutanlığı ve Savunma İstihbarat Komutanlığı gibi kritik birimlerde görevli generaller, sıkıyönetimdeki rolleri nedeniyle görevden alınmıştı.

Ordudaki temizlik harekatı

Park An-su, sıkıyönetim kararı sonrası istifasını eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun’a sunmuş ancak bu talep kabul edilmemişti. Sıkıyönetim komutanlığına atanması ve alınan kararlar, hem siyasi hem de askeri çevrelerde büyük tepki toplamıştı.

Savunma Bakanlığı’nın sıkıyönetim sonrası gerçekleştirdiği bu geniş kapsamlı değişiklikler, ordudaki güvenlik protokollerini yeniden şekillendirme çabası olarak yorumlanıyor. Görevden almaların, ordu içinde disiplinin ve sivil otoriteye bağlılığın güçlendirilmesi için yapıldığı belirtiliyor.