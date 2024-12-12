İzmir Kent Konseyi (İzKK) Afetler Çalışma Grubu, Dünya Dağlar Günü kapsamında anlamlı bir etkinlik düzenledi. DEÜ, Dağlık Alanların Sürdürülebilirliği ve Yönetişimi Derneği, İZ-AFED ve JMO İzmir Şubesi’nin iş birliğinde, DEÜ Rektörlüğü (DESEM) salonunda gerçekleştirilen etkinliğe birçok uzman katıldı.

Sunuculuğunu İzKK Afetler Çalışma Grubu üyesi Handan Aşan’ın yaptığı etkinliğin moderatörlüğünü DEÜ Afet Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özlem Çakır üstlendi. Açılış konuşmalarını ise İzmir Kent Konseyi Başkanı Av. Nilay Kökkılıç ve İzKK Afetler Çalışma Grubu kolaylaştırıcısı Prof. Dr. Zerrin Toprak Karaman gerçekleştirdi.

Türkiye’nin dağlık coğrafyası ve jeolojik önemi

Türkiye, topraklarının %50’si 1000 metre, 2/3’ü ise 500 metrenin üzerinde olan, jeolojik açıdan zengin bir ülkedir. Ülke ortalama yükseltisi Asya kıtasının bile üzerindedir. Bu özellikleriyle Türkiye, farklı ekosistemler ve kültürel mirasları barındıran dağlık alanlara sahiptir. Ancak bu alanlar yalnızca doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda afet riskleriyle de ön plandadır.

Afet riskleri ve arazi kullanımı

Dağlar, jeolojik olarak büyük enerji kaynaklarıdır. Bu enerji, doğal güzellikler yaratmanın yanı sıra, şiddetli rüzgârlar, heyelanlar, kaya düşmeleri ve yangın gibi doğal afetleri de beraberinde getirebilir. Bu nedenle her dağlık alan, özgün koşulları doğrultusunda risk azaltma ve arazi kullanım modelleriyle planlanmalıdır.

Dağlık alan yönetimi neden önemli?

Türkiye’de dağlık alan yönetimi ve strateji planlamasına yönelik resmi bir belge bulunmamaktadır. Oysa bu alanların sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi, doğal kaynakların korunması ve bölgesel kalkınma için kritik öneme sahiptir. İklim değişikliği ve nüfus baskısı, dağlık alanların korunmasını daha da acil bir konu haline getirmektedir.

Yenilikçi çözümler

11 Aralık 2024’te kutlanacak olan Uluslararası Dağ Günü, “Yenilikçi Çözümler” temasını işlemektedir. Bu tema, iklim dostu tarım, dijital izleme teknolojileri ve sürdürülebilir kaynak yönetimi gibi yenilikçi yaklaşımlarla dağlık alanlarda karşılaşılan sorunları çözmeyi hedeflemektedir. Gençleri bu alanda daha aktif kılmak da ana hedefler arasındadır.