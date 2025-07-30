Vatan Partisi Genel Merkez İşçi Sendika Büro Başkanı Hüseyin Karanlık, TÜRK-İŞ’in 600 bin kamu işçisini kapsayan grev kararını ve uygulanmasını desteklediklerini açıkladı.

Karanlık, "Türk-İş ve Hak-İş sendikalarımızın toplu sözleşme görüşmelerinde gelinen noktada aldıkları grev kararları sonuna kadar haklıdır. Grevin fiilen uygulanması da sonuna kadar haklıdır. Hatta sürecin ilerleyen dönemlerinde gündeme gelebilecek daha geniş ve kapsayıcı eylem biçimleri de meşrudur" dedi.

Karanlık, hükümetin toplu iş sözleşmesi (TİS) sürecinde işçilere karşı ciddiyetsiz ve saygıdan uzak bir tutum sergilediğini belirterek, İşçilerin masaya getirdiği tekliflere uzun süre yanıt verilmedi. Sonrasında ise komik sayılabilecek zam oranların öğrenildiğini söyledi.

Hükümetin yüzde 24 zam ve takip eden altı aylık dönemlerde gerçekleşen enflasyon oranında artış yapılacağını açıkladığını hatırlatarak, “Ancak bu açıklamadan da geri dönüldü. Adeta 600 bin işçiyle alay edildi” ifadelerini kullandı.

Sürecin artık dayanılmaz bir noktaya geldiğini vurgulayan Karanlık, "İşçiler ne cevap verirse vermeleri sonuna kadar haklıdır. Bu nedenle grev kararı ve sonrasında gerçekleşecek tüm hak arama eylemleri meşrudur ve desteklenmelidir" dedi.