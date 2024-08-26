Göztepe, 14 Haziran 1925 tarihinde İzmir’in Göztepe semtinde kurulmuştur. Kulüp, Altay’da futbol oynayan Nebil ve Vedat kardeşler, Muzaffer Koral, Ferit Simsaroğlu, Necati Bey ve Nusret Bey gibi isimlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkmıştır. Kuruluş toplantısı, vapur iskelesinin yanındaki Mez Gazinosu’nda yapılmış ve kulübün ilk fahri başkanı dönemin Valisi Kazım Dirik seçilmiştir. Yönetim kurulu ise Fehmi Simsaroğlu (Başkan), Turan Dirik (İkinci Başkan), Aziz Bey, Mustafa Bey, Murtaza Bey, Şerif Bey, Alaattin Bey ve Adil Burgaz gibi isimlerden oluşmuştur. Ahmet Özgirgin, kulübün ilk genel kaptanı olarak atanmıştır. Kulübün ilk resmi adresi Mithatpaşa Caddesi 1091’dir.

İlk yıllar ve başarılar

Göztepe, ilk resmi maçını 28 Ağustos 1925 tarihinde Altay ile oynamış ve bu maçı 1-0 kazanmıştır. İlk 11'de Hamit (Orhan), Nebil, Ferit (Fehmi), Nusret, Kenan, Talat, Naci, Abbas, Muzaffer, Necati ve Fahri yer almıştır. 3 Mart 1942’de Göztepe Stadı’nın inşaatı başlamış ve Eylül 1949’da açılmıştır.

Mahalli Lig ve ulusal başarılar

Kuruluş yıllarında ulusal müsabakalar olmadığı için Göztepe, Mahalli Lig’de mücadele etmiştir. 1937 yılında İzmirspor ve Egespor ile birleşerek Doğanspor adını almış ve bu sezon Ege Ligi Kupası'nı kazanmıştır. 1938-1939 sezonunda Mahalli Lig şampiyonu olmuş ve 12 Eylül 1940 tarihinde tekrar Göztepe adını almıştır. 1941-1942, 1942-1943 ve 1943-1944 sezonlarında İzmir Mahalli Lig şampiyonu olan takım, 1949-1950 sezonunda Türkiye Şampiyonu olarak ulusal başarı elde etmiştir.

Profesyonel Lige yükseliş

1959 yılında Göztepe, Altınordu ile oynadığı maçta Kirlo Yılmaz'ın attığı golle Türkiye Profesyonel Birinci Ligi’ne yükselmiştir. Kulübün ilk profesyonel futbolcusu Güler Aksel olmuştur. Abbas Çamayar, kulübün altyapısını kurmuş ve Efsane Göztepe'nin iskeletini oluşturmuştur.

Avrupa ve Türkiye Kupaları

1961-1962 sezonunda teknik direktör Adnan Süvari yönetiminde Efsane Göztepe, birçok başarıya imza atmıştır:

Avrupa Fuar Şehirleri Kupası: 1967-1968 Sezonu Çeyrek Final 1968-1969 Sezonu Yarı Final 1969-1970 Sezonu Çeyrek Final

Türkiye Kupası: 1967-1968 Sezonu: Final (Altay’a karşı yazı tura ile mağlubiyet) 1968-1969 Sezonu: Şampiyon (Galatasaray'ı 1-0 yenip, 1-1 berabere kaldı) 1969-1970 Sezonu: Şampiyon (Eskişehirspor'u 3-1 yenerek)

Cumhurbaşkanlığı Kupası: 1968-1969 Sezonu: Final (Galatasaray’a 0-2 mağlubiyet) 1969-1970 Sezonu: Şampiyon (Fenerbahçe’yi 3-1 yenerek)

Federasyon Kupası: 1962-1963 Sezonu: Şampiyon



Modern dönem

Göztepe, 1976-1977 sezonunda 18 yıl aralıksız mücadele ettiği Türkiye 1. Lig’inden düşmüştür. 1997 yılında Dinç Bilgin yönetiminde 1. Lig’e yeniden yükselmiş, ancak ardından tekrar düşüş yaşamıştır. 2006-2007 sezonunda profesyonel liglere veda etmiştir.

2007 yılında Altınbaş yönetimi ile yeniden yükselişe geçen kulüp, 2013-2014 sezonunda Mehmet Sepil tarafından devralınmış ve 2016-2017 sezonunda Süper Lig'e yükselmiştir. 2021-2022 sezonunda Süper Lig'den düşen Göztepe, 19 Ağustos 2022 tarihinde kulübün %70 hissesinin Sport Republic tarafından alınmasıyla yeni bir döneme girmiştir. Sport Republic CEO'su Rasmus Ankersen, kulübün yeni başkanı olmuştur.

Göztepe'nin futbol takımı, Gürsel Aksel Stadyumu'nda maçlarını oynamaktadır. İlk olarak 1925 yılında inşa edilen stadyum, 2017 yılında modern kriterlere uygun olarak yeniden inşa edilmiştir. 26 Ocak 2020’de Beşiktaş maçıyla açılmıştır. İzmir’in sembollerinden biri haline gelen stadyum, eğlence merkezleri, spor müzesi, sergi alanları, yeme-içme alanları ve kapalı otoparkı ile çok yönlü hizmet sunmaktadır. Stadyumun seyirci kapasitesi 19,713 kişidir. Oyun alanı 68x105 metre ölçülerindedir ve çim zemin üzerine kuruludur. Ayrıca stadyumun ışıklandırması da bulunmaktadır.

Gürsel Aksel Stadyumu: Nerede ve nasıl ulaşılır?

Gürsel Aksel Stadyumu, Türkiye'nin İzmir şehrinde yer almaktadır. Stadyum, şehrin Göztepe semtinde bulunur ve İzmir’in önemli spor merkezlerinden biridir.

Nasıl ulaşılır?

Toplu taşıma:

İzmir metro: Stadyuma en yakın metro istasyonu "Göztepe"dir. Göztepe metro istasyonundan stadyuma yürüyerek yaklaşık 10-15 dakikada ulaşabilirsiniz.

İzmir tramvayı: Tramvay hattı ile "Göztepe" durağında inebilir, ardından kısa bir yürüyüşle stadyuma ulaşabilirsiniz.

Otobüs: Birçok otobüs hattı Göztepe semtinden geçmektedir. "Göztepe Stadyumu" veya "Göztepe" duraklarında inerek stadyuma yürüyebilirsiniz.

Özel araç ile ulaşım:

Adres: Gürsel Aksel Stadyumu, Mithatpaşa Caddesi, No: 1091, Göztepe, İzmir, Türkiye

Stadyum, Mithatpaşa Caddesi üzerinde yer almaktadır ve bu caddeye doğrudan bağlı olan yolları kullanarak stadyuma ulaşabilirsiniz. Şehir içi tabelalar ve navigasyon cihazları, stadyumu bulmanıza yardımcı olabilir.

Park alanı:

Stadyumun içinde ve çevresinde geniş bir otopark alanı bulunmaktadır. Aracınızı buraya park edebilir, stadyuma kolayca ulaşabilirsiniz.

Adres: Gürsel Aksel Stadyumu Mithatpaşa Caddesi, No: 1091 Göztepe İzmir, Türkiye

Göztepe semtinde yer alan stadyum, İzmir’in merkezi bölgelerine oldukça yakındır ve ulaşımı oldukça kolaydır. Hem toplu taşıma araçları hem de özel araçlar için uygun ulaşım seçenekleri sunmaktadır.