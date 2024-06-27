Beylikdüzü'nde aracına taktırdığı gürültülü egzoz ile çevreye rahatsızlık veren sürücü polis ekiplerince yakalandı. Sürücüye, 6 bin 439 lira cezai işlem uygulandı.

İstanbul, Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde 23 Haziran Pazar günü seyir halindeki bir aracın gürültülü egzoz ile çevreye rahatsızlık verdiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü birimleri, aracın sürücüsü U.O.'yu aynı gün yakaladı. Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, U.O.'ya 6 bin 439 liralık cezai işlem uygulandı.

Kumandalı egzoz sistemi taktırmış

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, araç üzerinde uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen gürültülü egzoz sistemi bulunduğu tespit edildi. Aracın egzoz sesinin bu sistem sayesinde kısılıp açılabildiği ve farklı araç seslerini çıkarabildiği gözlemlendi.