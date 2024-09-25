İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van’ın Çatak ilçesi kırsalında düzenlenen "Gürz-16" operasyonunda bir teröristin silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Teröristin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü belirten Bakan Yerlikaya, terörle mücadelenin yıl boyunca, yaz kış demeden kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Operasyonun ayrıntıları

Operasyon, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, Jandarma İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı’nın koordinasyonu ile yürütülen kapsamlı istihbari çalışmalar sonucu başlatıldı. Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından, zırhlı araçlar ve J-SİHA desteği ile yapılan keşif ve gözetleme faaliyetleri sırasında tespit edilen terörist, Jandarma ATAK Taarruz Helikopterleri desteğinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonda Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando timleri aktif rol aldı.

"Allah ayaklarına taş değdirmesin"

Bakan Yerlikaya, operasyona katılan kahraman jandarmayı tebrik ederek, “Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.” ifadelerini kullandı. Yerlikaya ayrıca, terörle mücadelenin son terörist etkisiz hale getirilene kadar duraksamadan süreceğini belirtti.