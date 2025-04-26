İzmir'in Menemen ilçesinde düzenlenen rüşvet operasyonunda, 25 şüpheliden 12’si tutuklandı, 13’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir’de rüşvet operasyonunda 12 tutuklama

İzmir’in Menemen ilçesinde, serbest bölgede gerçekleştirilen rüşvet operasyonunda, 4’ü gümrük muhafaza memuru ve 2’si kamu görevlisi olmak üzere toplam 25 şüpheli gözaltına alındı. Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aliağa Mali Suçlar Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada, Menemen’deki serbest bölgede yapılan bazı gümrük işlemlerinde usulsüzlükler tespit edildi.

Teknik takip sonrası rüşvet iddiaları

Soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takiplerde, bazı konteynerlerin inceleme yapılmadan geçirildiği, eksik beyannamelerle muayene işlemleri gerçekleştirildiği ve vergi miktarı ile ürün türünün belirlenmesi için laboratuvara gönderilmesi gereken ürünlerin gönderilmediği belirlendi.

25 şüpheliye gözaltı

Operasyon kapsamında, 4 gümrük muhafaza memuru, 2 kamu görevlisi ve diğer şüpheliler olmak üzere toplam 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 21 Nisan’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 12 bin 200 dolar, 13 tam altın, 40 gram altın, 6 çeyrek altın, 3 gram esrar ve birçok dijital materyal ele geçirildi.

3.85 milyon liralık yolsuzluk

Soruşturma sürecinde, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) verileri ve şüphelilerin hesap hareketleri incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda, 4 gümrük memurunun rüşvet karşılığında toplamda 3 milyon 850 bin liralık işlem gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Ayrıca, şüphelilerin rüşvet aldıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

12 kişi tutuklandı, 13 kişi adli kontrol şartıyla serbest

İzmir Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. 25 kişiden 12’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 13 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir’de olan tüm asayiş haberleri için tıklayın!