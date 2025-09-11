İstanbul’da yürütülen geniş çaplı bir soruşturma kapsamında, Can Holding’e ait Habertürk, Show TV ve çok sayıda şirketin mal varlıklarına el konuldu. Holding yöneticilerinden Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 121 şirkete kayyum olarak atandı.

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, “suç örgütü kurmak”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kaçakçılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak” suçlamalarıyla Can Holding hedef alındı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve mali denetim birimlerinin hazırladığı inceleme raporları doğrultusunda holdingin yasa dışı gelirleri farklı şirketler üzerinden akladığı tespit edildi. Şirketler arasında yapılan sahte para transferleriyle gelirlerin kaynağının gizlenmeye çalışıldığı ve vergi yükümlülüğünün faturasız işlemlerle azaltıldığı belirlendi.

“Kaynağı Belirsiz Gelir Sisteme Sokuldu”

Başsavcılık, holdingin iç yapısını çıkar amaçlı suç örgütü olarak nitelendirdi. Mehmet Şakir Can ve Kemal Can’ın liderliğinde kurulan bu yapı sayesinde, farklı alanlarda çok sayıda şirket kurularak denetim ve takip mekanizmalarının zorlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, ticari faaliyeti olmayan bazı şirketlerde sahte sermaye artırımları yapıldığı, bu sermaye artışlarının kaynağı olarak “ortaklara borçlar hesabı” gösterildiği ve bu tutarların Varlık Barışı Kanunu kapsamında sisteme sokularak suç gelirlerinin aklandığı ifade edildi.

MASAK raporlarında, suç örgütünün yasa dışı kazançlarını medya, eğitim, finans ve enerji gibi stratejik sektörlere yatırım yaparak meşruiyet kazanmaya çalıştığı vurgulandı. Bu yatırımlar arasında televizyon kanalları, özel okullar, hastaneler ve akaryakıt istasyonları bulunuyor.

Habertürk ve Show TV TMSF Yönetiminde

Operasyon kapsamında el konulan şirketler arasında Habertürk TV, Show TV ve Bloomberg HT gibi önemli medya kuruluşlarının da yer aldığı açıklandı.

Geçtiğimiz Aralık ayında, Ciner Holding’e ait Ciner Yayın Holding hisselerinin tamamı Can Holding tarafından devralınmış ve böylece Turgay Ciner medya sektöründen çekilmişti. Bu devir sonrası, Habertürk ve Show TV tamamen Can Holding bünyesine geçmişti.

TMSF’nin kayyum olarak atanmasıyla birlikte, bu medya kuruluşlarının yönetimi de devlete geçti.

Eğitimden Enerjiye Uzanan Dev Yatırım Ağı

Can Holding yalnızca medya alanında değil, eğitim ve enerji sektörlerinde de güçlü bir ağa sahip. Holding bünyesinde Bilgi Üniversitesi, Doğa Kolejleri, Energy akaryakıt istasyonları, Golden Hill Hotel, Mediza Hospital, beton santralleri ve lojistik yatırımları bulunuyor.

Soruşturmanın kapsamının genişletileceği ve gözaltı sayısının artabileceği belirtilirken, şirketlerdeki arama ve incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklama şu şekilde sona erdi:

"MASAK raporlarıyla elde edilen bulgular doğrultusunda suç örgütünün yasa dışı yollarla elde ettiği kazançları farklı sektörlere yönlendirdiği ve bu yolla hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezdinde sahte bir meşruiyet kazanmaya çalıştığı tespit edilmiştir. Bu nedenle 121 şirkete kayyum atanmış, 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir."