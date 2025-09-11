Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla 37 ilin emniyet müdürlüklerinde değişikliğe gidildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararnameye göre çok sayıda ilin emniyet müdürü görevden alınarak yeni isimler atandı.
Atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı
Resmi Gazete’de yayımlanan kararname, emniyet teşkilatında önemli değişiklikler içeriyor. Karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe girdi.
37 ilin müdürü değişti
Atama kararına göre Türkiye genelinde 37 ilin emniyet müdürü değiştirildi. Görevden alınan müdürlerin yerine yeni atamalar yapıldı.
İşte isim isim liste
Resmi Gazete’de yer alan atama kararlarına göre emniyet müdürlüklerinde yapılan değişikliklerin tam listesi şu şekilde açıklandı:
