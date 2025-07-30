TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Karşıyaka, transfer çalışmalarına devam ediyor. İzmir temsilcisi, son olarak Beykoz İdman Yurdu forması giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Tolga Ünlü ile anlaşma sağladı.



Tecrübesiyle dikkat çekiyor

Karşıyaka, 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Tolga Ünlü’yü renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Sahadaki liderliği ve disipliniyle bilinen Tolga Ünlü’ye Karşıyaka’mıza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Tolga Ünlü, geçtiğimiz sezon Beykoz İdman Yurdu formasıyla 25 resmi maçta görev yaptı.

Kariyerinde Süper Lig izleri var

Almanya doğumlu olan Tolga Ünlü, futbol hayatına SV Viktoria Aschaffenburg altyapısında başladı. 2010-2011 sezonunun devre arasında Türkiye’ye gelerek Konyaspor’a transfer olan Ünlü, profesyonel kariyerini burada sürdürdü.

Sonraki yıllarda Akhisarspor, BB Erzurumspor, Altay ve Şanlıurfaspor formaları giydi. Hem Süper Lig hem de 1. Lig seviyelerinde uzun süre top koşturan deneyimli oyuncu, kariyerinde istikrarlı performansıyla öne çıktı.

Karşıyaka transfere hız kesmeden devam ediyor

Tolga Ünlü transferiyle birlikte Karşıyaka dış transferde toplam 10 oyuncuyla anlaşmaya vardı. Yeşil-kırmızılılar ayrıca altyapıdan yetişen Berat Şahin ve Selim Demirci’ye profesyonel sözleşme verdi.