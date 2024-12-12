Güzellikten çok, iletişimi ve kişilik özelliklerini ön planda tuttuğunu belirten Hadise, ilişkilerde yakışıklılığın bir kriter olmadığını vurguladı. Ünlü sanatçının bu açıklamaları, yönetmen Şenol Sönmez ile olan ilişkisine de göndermeler içeriyor.

"Filmler Üzerine Konuşabilmek Çok Önemli"

Hadise, bir ilişki için iletişimin vazgeçilmez olduğunu belirterek, şu sözleriyle dikkat çekti:

"Yakışıklılık önemli değil. Filmi izledikten sonra o kişiyle film üzerine sohbet edemiyorsan, bu bir ilişki değildir."

Sanatçının bu yaklaşımı, bir ilişkide entelektüel paylaşımın önemini ön plana çıkarıyor.

Hadise'nin İdeal Erkekte Aradığı Özellikler

Hadise, yalnızca iletişim değil, karakter özellikleriyle de ideal eş tanımını yaptı. Bir erkekte olmazsa olmaz beş özelliği sıralayan ünlü sanatçı, şu ifadeleri kullandı:

Sadakat:

"Her anlamda sadık olmalı. Partnerini rahatsız edecek şekilde başkasına bakmamalı. Birini beğenmek başka bir şeydir ama bunu saygı çerçevesinde yapmak önemli." Destekleyici Olmak:

"Bir ilişkide destek çok önemli. Her iki tarafın birbirine güç vermesi gerekiyor." Sabır:

"Benimle olmak sabır gerektirir. Çünkü bir sanatçıyla ilişki yaşamak zaman zaman zordur." Komiklik:

"Kesinlikle komik olmalı. Birlikte gülebilmek, hem ilişkiyi güçlendirir hem de ilham kaynağı olur." Sorumluluk Sahibi Olmak:

"Hayatta sorumluluklarının farkında olan biri, hem kendisi hem de ilişkisi için sağlam bir duruş sergiler."

Hadise ve Şenol Sönmez Aşkı

Hadise'nin açıklamaları, yönetmen Şenol Sönmez ile yaşadığı ilişkiye dair merakları artırdı. Sanatçının bahsettiği özelliklerin, partneri Sönmez’de bulunup bulunmadığı sosyal medyada konuşulurken, ikiliye hayranlarından destek mesajları yağdı.

Hadise'nin bu sözleri, bir ilişkinin fiziksel çekimden çok daha fazlasını gerektirdiğini ve ruhsal uyumun önemini bir kez daha gözler önüne serdi.