Eski sevgili Sinan Akçıl, Hadise’nin sahne kıyafetini eleştirdi. Hadise bu duruma kayıtsız kalmadı ve Akçıl imzalı ‘Kahraman' albümünü müzik platformundan kaldırdı.

Akçıl, eski sevgilisinin iddialı konser görüntüleri sonrası sosyal medya hesabından 'Sahnede erotik dansım yok, transparan gömleğim yok' paylaşımında bulundu. Akçıl'ın Van konseri öncesi bu sözleri Hadise'yi sinirlendirdi.

Ünlü popçu, 2009 yılında çıkardığı 'Kahraman' adlı albümünü Sportify'den kaldırdı.

'Düm Tek Tek' ve 'Evlenmeliyiz' gibi hit parçaların yer aldığı albümdeki eserlerin söz ve müzikleri Sinan Akçıl'a aitti. Hadise'nin bu hamlesine karşılık Akçıl henüz yanıt vermedi. Nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu.