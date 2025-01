Meclisi’nin Ocak ayı 3. Birleşiminde kentsel dönüşüm için yapılan görüşmede her bir bağımsız birim için 12 bin lira ödeneceğine ilişkin konuşan AK Partili Boztepe, “Hak sahiplerini bir nebze rahatlatacağız, pekâlâ kooperatif üyelerine? Onlar ne yapacak?” dedi.

Haber Ekspres Gazetesi’nden Turgay Kılıç’ın haberine göre, Büyükşehir Meclisi’nin Ocak sayının 3. Birleşiminde gündeme ilişkin 5. madde görüşüldü. Bu maddede ‘kentsel dönüşüm’ adına her bağımsız birim için 12 bin lira aylık ödenmesi önergesiyle geldi. Siyasi parti üyeleri, konuyla ilgili ortak bir karar alarak meclise sunmasıyla kentsel dönüşümden faydalanan her bir bağımsız kurum için her ay 12 bin lira destek vereceği hususunda oy birliği verdi. Önerge için söz alan AK Parti Foça meclis üyesi Hüsnü Boztepe, inşaatın keyfi durdurulduğuna dikkati çekti.

‘Keyfi durduruldu’

AK Partili Meclis Üyesi Boztepe okuduğu bir dilekçede hak sahiplerinin gereken desteğinin verilmediğine dikkati çekerek “Seçimler biteli 10 ay oldu ve bu inşaatlar durduruldu. Keyfi durduruldu. Buradaki ihaleler yapıldıktan sonra teslimi yapılmadı, katkılar yapılmadı arsalar yapılmadı. Burada insanlar ise kooperatife üye oldu ve bir hak sahipleri de mağdur oldu, onlar da mağduriyetini gidermeye çalışırken binlerce kooperatifçinin de mağduriyetinin giderilmesi gerekiyor. Geçmiş yıllarda da Tunç Soyer'i yanlış yönlendirdiler. Bizler ise söyledik, kooperatifleşme önemlidir, doğrudur. İzmir Büyükşehir Belediyesinden kooperatifleşmenin önünü açmasak 1980 yıllarında bol bol olduğu bu kooperatifleşmenin bir anda yok olmaya başlaması da görülüyor. Çok insan mağdur olurken bizler keyfi laflar söylüyoruz. CHP ise bu konuda bizlere söylüyor, ama mağduriyet giderilmiyor. Yanlış yapıyoruz. Bu üyelere ne yapılacak? Büyükşehir belediyesine güvenen üyelere ne yapılacak, 2 milyon lira para yatırılmış. Bizler ne yapıyoruz? 12 bin lira veya 15 bin lira verelim. Hak sahiplerini bir nebze rahatlatacağız, pekala kooperatif üyelerine? Onlar ne yapacak?” diyerek sitem etti.

‘Yılda 12 milyon yapar’

AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, “Geçen dönemde de olduğu gibi kira yardımına destek veriyoruz ve bu konuda da belediyenin kurumsal yapısına, yaklaşık bine yakın kira desteği sunuyoruz. Bu konuda ise bu mağduriyetin ise hızlıca giderilmesi için insanlara teslim ettikleri arsalarda konutlarının inşa edilmesini bekliyor. Bizim bu konuda verdiğimiz bir önerge de daha önce reddedilmişti. Bugün ise hepimiz de bu konuda imza koyduk. Yaklaşık bine yakın hak sahibine verdiğimiz ve verilen bu 12 bin lira destek yılda 12 milyon lira eder. Bu konut alanlarını doğru planlayıp insanların oturabileceğini sağlayan bir gayrimenkul olsaydı, bunlar yaşanmazdı. Ayrıca bu konuda 4 yıl içerisinde inşaatların tamamlanmasını da umut ediyoruz. Mağdur olanların da evlerine taşınmalarını umut ediyoruz. Başkanımız burada olsaydı kendisine sormak isterdik” dedi.

‘Şeffafça yapıyoruz’

CHP’li Yıldır” İnşaat mühendisiyim ve bu işlerde ise aşağı yukarıda bir program yapıldığında sonucuyla da ve ülkenin geleceğiyle ilgili fikrim yok. Bu yüzden net fikir vermekte zorlanıyorum. Geldiğimiz gibi ciddi, çok ve şeffafça her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Hukuk, yapım ve mağdurları da ayırmamayı düşünüyoruz.” Dedi.

‘Ortak akılla yapılması lazım’

CHP’li Yıldır, gelen tepkilere şu cevapları verdi: “Yaptığımız şeyler keyfi değil. Araştırmaların, çalışmaların, otorite olduğunu düşündüğümüzü insanların ortak değer ve işlerin gördüğümüz noktalarıdır. Hukuksuzluk yapmıyoruz. Hukukun gereği neyse onları yapmaya çalışıyoruz. Biz hiçbir şeyi durduramdık. Hukukun gereğini yaptık ve 2023 Temmuz’da bakanlığın ‘durdurun’ dediği yazı var. Bu konuda anlamlı iş olduğuna karar verdiğimiz gibi durdurduk. Diğer taraftan yine durdurma fiilini de 4. Faz’da kullandılar. Durmuş olan fazı harekete geçirdik biz. bu bizim tarafından harekete geçirildi, nisan 2025’te de tamamlanacaktır. Başka şeyleri de söylemek mümkün değil. 13 süren süren bazı konular var. İnsan İğneyi önce kendine batırmalıdır. Uzlaşı sağlanacaksa, demokrasi ile olmalı. Demokraside uzlaşı nasıl sağlanır? Taraftarlardan biri bir adım geri atılınca olmuyor. Ortak akılla yapılması lazım. Aynı şeyleri pişirip pişirip söylemek, katkı sağlamamak marifet sanıyorlar.”

‘Tugay’la sorunlar çözülür’

Meclis Başkanı Altan İnanç, ise “Meclis başkanı Cemil Tugay’la birlikte İzmir’in sorunları çözülür ve yeni sorunların oraya da çıkmaması için gereken çalışmalar yapılır. Bu konu için de İzmirliler, belediye başkanını seçmiştir. Bunun da dikkatten kaçmamasını da dikkati çekiyorum” diyerek 5. Maddeyi mecliste sunarak oy birliğiyle kabul edilmiş oldu.

İşte kabul edilen o madde:

“Kentsel Dönüşüm alanlarında başlayan yapım etaplarında hak sahiplerine kira ödemeleri yapılmakta olup, Belediyemiz Encümenince TÜFE oranında yapılacak artışlar rayiç fiyatların çok altında kalacağından hak sahiplerinin mağduriyetinin giderilmesi amacıyla 2025 yılı için her bağımsız birime ödenecek kira bedelinin bütün dönüşüm alanlarında aynı olacak şekilde 12.000,00-TL/ay olarak belirlenmesi hususunun görüşülmesine yönelik Yazılı Önergenin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe – Hukuk Komisyonları Raporu. (Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Esra KOÇDEMİR, Banu AYHAN, Hakan YILDIZ, Zafer Levent YILDIR. Bahadır ALTINKESER. E.2391953)”