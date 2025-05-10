Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı olduğu dönemde arsenik ve cıva ile suikast girişimine uğradığını açıkladı. Teröre karşı net mesaj verdi.

Hakan Fidan suikast girişimi yaşadım, arsenik ve cıva verildi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TV24'te katıldığı programda hem terörle mücadelede gelinen son durumu hem de MİT Başkanlığı döneminde yaşadığı suikast girişimini açıkladı. Fidan, yaklaşık 4-5 yıl önce ağır arsenik ve cıva ile zehirlendiğini, tahliller sonucunda bu durumun ortaya çıktığını söyledi.

"Arsenik ve cıva verildi. Daha sonra yapılan tahlillerde anlaşıldı. Tedavi gördüm. Kim tarafından yapıldığı konusu gizli bilgi kapsamındadır."

Türkiye'nin terörle mücadelesini anlattı

Fidan, konuşmasında PKK'nın kongresi ve olası tutumuna da değindi. Türkiye'nin artık teröre karşı ciddi bir başarı elde ettiğini vurgulayan Fidan, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de terörün zemini çoktan ortadan kalkmış durumda. Milli birlik ve bütünlük, bugün geldiğimiz noktada çok daha sağlam temellere oturmuş durumda."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kararlı duruşunu hatırlatan Fidan, terörle mücadelede siyasi iradenin önemine dikkat çekti.

"PKK'dan hâlâ cevap bekleniyor"

PKK'nın kongresine dair çıkan haberleri değerlendiren Fidan, örgütün henüz net bir yanıt vermediğini belirterek şunları söyledi:

"Bugün ilan edileceği konuşuluyordu. Ama anlaşılan bir müddet daha örgütün cevabını bekleyeceğiz."