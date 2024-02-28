Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hakkari'de altın kaçakçılığı operasyonu düzenlendiğini belirtti. Buna göre; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nce yapılan çalışmalar sonucu, Yüksekova ilçesinde yakalanan bir aracın çeşitli bölgelerinde zula yapılarak gizlenmiş halde 1'er kilogramlık 221 adet yabancı ülke menşeli kaçak külçe altın ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanırken, altının piyasa değerinin yaklaşık 450 milyon lira olduğu belirlendi.

Operasyonu gerçekleştiren ekipleri tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki kaçakçıların ve sahteciliğe bulaşanların enselerindeyiz. Milletimizin destek ve dualarıyla onlara göz açtırmayacağız" dedi.