Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri Merzifon ilçesinde şüphe üzerine Van’dan İstanbul yönüne giden Ahmet Doğru yönetimindeki 60 TG 520 plakalı kamyonu durdurdu. Yapılan kontrollerde kamyonun kapalı kasasında yaşları 18 ile 30 arasında değişen 13 kaçak göçmen yakalandı. Kamyon şoförü Ahmet Doğru ve yanındaki Murat Aydın gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen kaçak göçmenler, parmak izleri alındıktan sonra sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Doğru ve Aydın, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.