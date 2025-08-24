Halı sahalarda futbol oynamayı alışkanlık haline getirenlere kötü haber geldi. Artan maliyetler nedeniyle Türkiye genelinde halı saha işletmeleri fiyatlarını güncelledi. 1 Eylül 2025 itibarıyla saatlik ücretler 2.800 TL’den 3.500 TL’ye çıkarılacak. Böylece futbolseverlerin cebinden çıkacak tutar yaklaşık yüzde 25 oranında artmış olacak.

Maliyetler Zam Sebebi Oldu

Halı saha işletmecileri, son dönemde elektrik, bakım, personel giderleri ve kira fiyatlarındaki yükselişin fiyat artışını zorunlu kıldığını belirtiyor. Özellikle enerji maliyetlerindeki artış, sahaların aydınlatma ve ısıtma sistemlerini doğrudan etkiliyor. İşletmeciler, fiyat artışını uzun süre ertelediklerini ancak artık mevcut maliyetleri karşılamanın mümkün olmadığını dile getirdi.

Amatör Futbolcuların Endişesi

Halı sahalarda saatlik ücretin yükselmesi, düzenli olarak futbol oynayan amatör sporcuları da etkiliyor. 8-10 kişilik takımların ödeyeceği kişi başı maliyet eski tarifede yaklaşık 280-350 TL iken, yeni tarifeyle birlikte 350-450 TL’ye çıkacak. Bu durum, özellikle her hafta buluşarak futbol oynayan gençler ve amatör futbol takımları için ciddi bir ek yük oluşturacak.

Futbolseverlere Öneriler

Fiyat artışının ardından amatör futbolcular, maçlarını günün erken saatlerinde veya hafta içi düşük yoğunluklu saatlerde yaparak maliyetleri azaltmayı planlıyor. İşletmeler ise zam sonrası indirimli paketler ve uzun süreli kiralama seçenekleriyle kullanıcıların yükünü hafifletmeye çalışıyor.

Gelecek İçin Planlar

Halı saha sahipleri, fiyat artışını zorunlu bir önlem olarak görse de, futbolseverleri kaybetmemek için alternatif çözümler üzerinde çalışıyor. Sporun erişilebilirliğini korumak adına toplu indirimler ve sezonluk üyeliklerin yaygınlaştırılması gündemde.