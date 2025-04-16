İzmir'in en yoğun aktarma noktalarından biri olan Halkapınar Şehitler Caddesi’nde yayalar, üst veya alt geçit olmaması nedeniyle her gün araçların arasından geçmek zorunda kalıyor. Sinyalizasyonun sadece tramvaya göre çalıştığı bölgede, yaya güvenliği alarm veriyor. Ege Otomotiv Derneği (EGOD) Başkanı Mehmet Torun, çözüm için acil adım atılması çağrısında bulundu.

Yayalar tehlikenin içinde geçiş yapıyor

İzmir Metro ve İZBAN’ın birleştiği, ESHOT duraklarıyla tramvay hattının kesişim noktası olan Halkapınar Şehitler Caddesi’nde yaya geçidi, üst ya da alt geçit bulunmaması ciddi güvenlik riski oluşturuyor. Yayalar, karşıya geçebilmek için araç trafiğinin ortasında ve beton blokların üzerinden geçmek zorunda kalıyor.

EGOD Başkanı Mehmet Torun, bölgede her gün yüzlerce insanın hayatını riske attığını belirterek, “Bariyerlerle yaya geçişi engellenmeye çalışılıyor ama pratikte bu işlemiyor. Herkes yine de karşıya geçiyor. Buraya çözüm gelmeden bir can kaybı yaşanmamalı” dedi.

Torun: ‘Kısa vadede sinyalizasyon, uzun vadede üst geçit şart’

Mevcut durumun sürdürülemez olduğunu vurgulayan Torun, bölgeye acilen sinyalizasyon destekli yaya geçidi yapılması gerektiğini ifade etti. Uzun vadede ise üst geçit veya alt geçit inşa edilmesinin zorunlu olduğunu belirtti.

Bölgede yıllardır tamamlanamayan metro garajı projesine de değinen Torun, “Oraya metro garajı yerine battı-çıktı yapılmalı. Hem trafik rahatlar hem de yayalar güvenle karşıya geçebilir” dedi.

Yurttaşlar kısa yolu tercih ediyor

Güzergâhı kullanan yurttaşlar, yaya geçidi olmaması nedeniyle beton bloklardan geçmeyi tercih ettiklerini belirtiyor. Bir yurttaş, “Köprünün altından dolanmak zaman kaybı. Mecburen trafiğin içinden geçiyoruz” dedi. Bir başka yurttaş ise, “Beton bariyer değil, geçiş imkânı istiyoruz. Herkes mecburen burayı kullanıyor” sözleriyle yaşanan soruna dikkat çekti.