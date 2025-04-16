İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, grup toplantısında Cumhurbaşkanlığı sistemini eleştirerek “Bu esaret kimlik ayırt etmiyor” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni ve mevcut yönetim anlayışını sert sözlerle eleştirdi. “Bu esaret kimlik ayırt etmiyor” ifadesiyle konuşmasında yoksulluğa, sağlık sistemindeki sorunlara ve kayyum atamalarına dikkat çekti.

“Yoksulluk herkesin sorunu”

Dervişoğlu, konuşmasında Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşanan sağlık hizmeti yetersizliklerine değinerek, “Edirne hastanelerinde de kuyruk var, Siirt’in hastanelerinde de. Yoksulluk kimlik ayırt etmiyor. Türk de yoksuldur, Kürt de yoksuldur.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı sistemini eleştirdi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni hedef alan Dervişoğlu, “Bugün Erdoğan ve Saray kadılarıyla başlattıkları soruşturmalarla işgal yöneticileri ve manda valileri gibi yönetiliyorsak, sebebi bu sistemdir.” ifadelerini kullandı. Konuşmasının devamında “En büyük kayyum Saray’dadır.” diyerek merkeziyetçi yönetim anlayışını eleştirdi.

Zirai don uyarısı ve İklim Kanunu Yasası'na da değindi

Zirai don nedeniyle verilen ortak önergeye de değinen Dervişoğlu, iktidar partisinin de bu önergeye destek verdiğini belirterek, “Partimiz bu önergeye, iklim kanunu teklifinin geri çekilmesi karşılığında destek vermiştir.” dedi.