Trabzonspor, Araz Nahçıvan PFK ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan forvet oyuncusu Paul Onuachu’nun sağlık durumuna ilişkin resmi açıklamada bulundu. Nijeryalı futbolcunun ayak bileğinde darbeye bağlı ödem ve bağ yaralanması tespit edildi.



Onuachu’nun ayak bileğinde ödem oluştu

Trabzonspor’un Araz Nahçıvan PFK ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Paul Onuachu’nun durumu yapılan kontroller sonrası netlik kazandı. Kulüp, futbolcunun sol ayak bileği kemiklerinde darbeye bağlı yoğun ödem bulunduğunu açıkladı.

Bağlarda kısmi yaralanma tespit edildi

Trabzonspor Sağlık Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, MR sonuçlarında Onuachu’nun ayak bileği bağlarında da kısmi yırtık tespit edildi. Oyuncunun sahalardan ne kadar uzak kalacağına dair net bir süre paylaşılmazken, tedavi sürecinin başlatıldığı belirtildi.

Trabzonspor’dan yapılan açıklama

“Futbol A Takımımızın Araz Nahçıvan PFK ile oynadığı hazırlık karşılaşması esnasında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Paul Onuachu’nun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol ayak bileği kemiklerinde darbeye bağlı yoğun ödem, ayak bileği bağlarında ise kısmi yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.”