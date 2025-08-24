Hatay’ın Hassa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişi, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Çekiciyle otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada yaralanan 3 kişi ise hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, Hassa-Gaziantep kara yolunun Girne Mahallesi kavşağında gerçekleşti. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 27 AJH 154 plakalı çekici, 31 NBB 49 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde bulunan Sevda Bedir, Beyza Hayriye Bedir ve Nizamettin Cerrahoğlu olay yerinde yaşamını yitirdi. Araç sürücüsü Abdullah B. ile Zülal K. ve Sariye K. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Cenazeler Gözyaşlarıyla Defnedildi

Hayatını kaybedenlerden Sevda ve Beyza Hayriye Bedir’in cenazeleri, Belen ilçesindeki Tosyalı Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında defnedildi. Nizamettin Cerrahoğlu ise İskenderun Çankaya Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

Yakınları tarafından teslim alınan cenazeler, sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verilirken, kazanın ardından büyük üzüntü yaşandı.

Kaza Kameraya Yansıdı

Kazanın, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği öğrenildi. Görüntülerde araçların çarpışma anı ve kazanın ardından yaşanan panik anları yer aldı.

Olay sonrası çekici sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.