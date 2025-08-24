Kırmızı et fiyatlarında dünya genelinde son yılların en sert artışları yaşanıyor. Arzın daralması, kuraklık, yem maliyetlerindeki yükseliş ve uygulanan yüksek gümrük tarifeleri fiyatları tırmandırırken, talepteki artış da yükselişi körüklüyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, temmuz ayında Et Fiyat Endeksi yüzde 1,2 artarak 127,3 puan ile rekor seviyeye ulaştı. Yıllık artış ise yüzde 6’yı buldu. Uzmanlar, özellikle sığır ve koyun eti fiyatlarının talep nedeniyle hızla yükseldiğini, kısa vadede düşüşün beklenmediğini vurguluyor.

ABD’de Kıyma 6,3 Dolara Çıktı

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu verilerine göre, ülkede dana kıyma fiyatı temmuzda 453 gram için 6,3 doları aştı. Bu artış son bir yılda yüzde 15,9’u bulurken, genel enflasyonun neredeyse 6 kat üzerinde gerçekleşti. ABD’de büyükbaş hayvan sayısının 1950’lerden bu yana en düşük seviyeye gerilemesi, fiyatların daha da yükselmesine neden oldu.

Avrupa ve İngiltere’de Tarihi Zirve

Avrupa Birliği’nde kırmızı etin karkas fiyatı 100 kilogramda 662 avroya yükselerek yıllık bazda yüzde 32,8 arttı. İngiltere’de ise kıyma fiyatları kilogram başına 10,6 sterline çıkarak son bir yılda yüzde 47’lik rekor bir artış kaydetti.

Türkiye’de Vatandaş Stok Yapıyor

Türkiye’de de benzer bir tablo söz konusu. Hayvancılık maliyetlerindeki artış ve arzın kısıtlı olması nedeniyle fiyatların yükselişte olduğu görülüyor. Uzmanlar, kısa vadede piyasada ciddi bir rahatlama beklemezken, vatandaşların ucuz et bulduklarında stoklama yoluna gittiği ifade ediliyor.

Gıda uzmanları, kırmızı et fiyatlarının bir süre daha artış eğiliminde olacağını, üretim ve destek politikalarının uzun vadede sonuç vereceğini belirtiyor.