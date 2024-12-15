Hatay’ın Samandağ ilçesinde, sahilde yer alan belediye logosundaki kalp şeklindeki sembol, şiddetli rüzgarın etkisiyle kırıldı. Samandağ Belediyesi ekipleri, zarar gören sembolü sökerek tamir için atölyeye götürdü.

Belediyeden yapılan açıklamada, logodaki kalp sembolünün onarımının tamamlanmasının ardından yeniden yerine yerleştirileceği bildirildi.

Yakın zamanda yeniden onarılacak

Sahile estetik bir dokunuş katmak amacıyla yerleştirilen logo, Samandağ’ın tanıtımı için önemli bir sembol olarak görülüyor. Vatandaşlar, sembolün kısa sürede onarılarak yeniden yerine konmasını bekliyor.