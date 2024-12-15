Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin yerli ve milli 5G teknolojisine geçiş sürecinde önemli bir adım atılacağını duyurdu. 2024 yılı içerisinde yapılacak ihale ile Türkiye, 2026'da 5G hizmetini başlatmayı planlıyor. Bakan Uraloğlu, 5G teknolojisine dair ihale edilecek frekansların belirlenmiş olduğunu ve bu sürecin Türkiye’nin bilişim tarihini yeniden yazacağını belirtti.

Yerli ve milli 5G teknolojisi Türkiye için kritik bir adım

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin 5G geçişinin sadece teknolojik bir dönüşüm değil, aynı zamanda yerli üretimin güçlendirilmesi adına da büyük önem taşıdığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "yerli ve milli 5G" hedefi doğrultusunda, 5G'nin hızının 4.5G'nin yaklaşık 10 katına ulaşacağı ve 6G'ye yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi. Ayrıca, 5G'nin gelişimiyle birlikte yerli mühendislik gücüyle üretilen ekipmanların sektöre kazandırılacağı belirtildi.

5G teknolojisi Türkiye'de yaygınlaşmaya başladı

Türkiye'de, 5G teknolojisi halihazırda İstanbul Havalimanı gibi önemli noktalarda kullanılmaya başlandı ve 34 farklı noktada aktif olarak hizmet veriyor. Gelecek yıl yapılacak ihale ile 700 MHz, 3,5 GHz ve 26 GHz frekanslarının kullanımına sunulacak olan 5G, yüksek veri hızı, düşük gecikme süresi ve yüksek sistem kapasitesi gibi avantajlarıyla dikkat çekecek.

2026’da 5G sanayi ve vatandaşların hizmetinde

Bakan Uraloğlu, 2026 yılı itibariyle 5G'nin hem sanayiye hem de vatandaşlara sunulacağını açıkladı. Bu dönüşüm, Türkiye’nin bilişim ve teknoloji sektöründe önemli bir sıçramayı beraberinde getirecek. Uraloğlu, yüksek bağlantı kalitesi ve veri yükünü artıran yeni nesil uygulamaların yaygınlaşması ile 5G’nin öneminin giderek artacağını ifade etti.

5G'nin yaygınlaşması için kamu ve özel sektör işbirliği

BTK'nın, kamu ve özel sektörle yürüttüğü işbirlikleri sayesinde 5G teknolojisinin altyapılarını güçlendirmeye yönelik politikalar hız kazandı. Ayrıca, 5G’nin yaygınlaşmasıyla birlikte, mobil ağların ve sabit altyapıların entegrasyonu da önem kazanacak. Bakan Uraloğlu, 5G’nin tüm Türkiye’de etkili bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapıldığını belirtti.

Gelecek için 6G çalışmaları devam ediyor

Uraloğlu, Türkiye’nin 5G’nin ardından 6G teknolojisine yönelik ulusal ve uluslararası çalışmaları takip ettiğini de duyurdu. Alçak yörünge uyduları ve uydu üzerinden sağlanan geniş bant hizmetlerinin de Türkiye'nin iletişim altyapısının gelişmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.