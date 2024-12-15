Hatay’ın Defne ilçesi Çekmece Mahallesi’nde, bir zincir marketin şubesinde yaşanan olay, örnek bir davranış olarak dikkat çekti. İnşaat işçisi olduğu tahmin edilen kimliği belirsiz bir kişi, marketin zeminine çamur bulaşmaması için kapıda ayakkabılarını çıkardı.

Soğuk havaya rağmen yalnızca çoraplarıyla markete giren bu kişi, alışverişini yaptıktan sonra tekrar dışarı çıkıp ayakkabılarını giydi ve bölgeden uzaklaştı.

Marketin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kişinin ayakkabılarını çıkardıktan sonra büyük bir titizlikle alışveriş yaptığı görüldü.