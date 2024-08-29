Hatay'da Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Delibekirli Mahallesi'nde çıkan orman yangını, vatandaşların ihbarı üzerine hızlı bir şekilde müdahale edilen yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin 1 buçuk saat süren çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı. Kırıkhan Belediye Başkanı Ömer Erdal Çelik, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Yangının gelişimi

Yangın, gece saatlerinde Delibekirli Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilerek 112 Acil Servis'e bildirildi. Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri, yangına karadan müdahaleye başladı.

Müdahale ve kontrol altına alma süreci

Yangının yayılmasını engellemek için yoğun bir çaba gösteren ekipler, yangını 1 buçuk saatlik bir müdahale sonucunda kontrol altına almayı başardı. Kırıkhan Belediye Başkanı Ömer Erdal Çelik, yangın bölgesinde yaptığı incelemelerde, yangının Arkıtça Mahallesi'nde bir zeytinlik bahçesinde başladığını ve Delibekirli Mahallesi'ne sıçradığını belirtti.

Soğutma çalışmaları devam ediyor

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından, bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. Başkan Çelik, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma işlemlerinin sürdüğünü belirterek, "Ekiplerimizin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Şu anda yangın bölgesinde soğutma işlemleri yapılıyor" dedi.