Popun kralı Michael Jackson’a ait, daha önce hiç yayınlanmamış 12 şarkıyı içeren kasetler, ölümünden 15 yıl sonra San Fernando Vadisi’ndeki bir depoda ortaya çıktı. Kasetleri bulan eski polis memuru Gregg Musgrove, bu kayıtların dinlenmesinin kendisini büyülediğini belirterek, "Bu kasetleri dinledim ve tüylerim diken diken oldu. Çünkü bunu daha önce kimse duymamıştı. Michael Jackson'ın gerçekten konuştuğunu ve şakalar yaptığını duymak harikaydı," dedi.

Dangerous albümü öncesi kayıtlar

Kasetlerin, 1991 yılında yayınlanan Dangerous albümü öncesinde, 1989 ile 1991 yılları arasında Jackson tarafından kaydedildiği öğrenildi. Depo, Michael Jackson ile Dangerous albümü üzerinde çalışan yapımcı ve müzisyen Bryan Loren’e aitti.

Kayıtlarda, Jackson’ın yaşamına dair söylentilere göndermeler yaptığı bir şarkı ve rap sanatçısı LL Cool J ile düet yaptığı bir parça da bulunuyor.

Varisler paylaşımı engelledi

Michael Jackson’ın varisleri, kasetleri satın almayı reddetse de mülkiyet haklarına ilişkin bir uyarıda bulundu. Varisler, kasetlerin kamuya paylaşılmasının yasal olmadığını belirten bir mektup gönderdi.

Müzayede evlerine götürülecek

Kasetlerin şu anda Musgrove’un avukatının kontrolünde güvenli bir tesiste saklandığı bildirildi. Musgrove, kasetleri bir müzayede evine götürmeyi ve büyük ihtimalle bir Michael Jackson hayranı ya da özel koleksiyoncu tarafından satın alınacağını ifade etti.