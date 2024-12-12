Hatay’ın İskenderun ilçesinde, Cebike Mahallesi’nde yaşayan Kökçü ailesinin evinde trajik bir olay yaşandı. Yakınları, 5 katlı binanın 2. katında yaşayan anne ve çocuklarından bir süredir haber alamayınca durumu yetkililere bildirdi.
Olayın gelişimi
Kökçü ailesinin yakınları, anne Kader Kökçü (35) ve 3 çocuğu İsmail Ege (5), Elif Bilge (12), Yiğit Efe (14) ile iletişime geçemeyince evlerine gitmek zorunda kaldı. Kapıyı açan olmayınca polis çağrıldı. Ekipler, kapıyı kırarak içeri girdi ve anne ve çocuklarının cansız bedenleriyle karşılaştı.
Baba tedavi ediliyor
Evde bulunan baba Emrah Kökçü ise, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Baba Emrah’ın sağlık durumu hakkında bilgi alınırken, tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
İnceleme devam ediyor
Polis ekipleri, olay yerindeki incelemelerini sürdürüyor. Anne ve 3 çocuğunun cansız bedenleri hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.