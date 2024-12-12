Hatay’ın İskenderun ilçesinde, Cebike Mahallesi’nde yaşayan Kökçü ailesinin evinde trajik bir olay yaşandı. Yakınları, 5 katlı binanın 2. katında yaşayan anne ve çocuklarından bir süredir haber alamayınca durumu yetkililere bildirdi.

Olayın gelişimi

Kökçü ailesinin yakınları, anne Kader Kökçü (35) ve 3 çocuğu İsmail Ege (5), Elif Bilge (12), Yiğit Efe (14) ile iletişime geçemeyince evlerine gitmek zorunda kaldı. Kapıyı açan olmayınca polis çağrıldı. Ekipler, kapıyı kırarak içeri girdi ve anne ve çocuklarının cansız bedenleriyle karşılaştı.

Baba tedavi ediliyor

Evde bulunan baba Emrah Kökçü ise, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Baba Emrah’ın sağlık durumu hakkında bilgi alınırken, tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

İnceleme devam ediyor

Polis ekipleri, olay yerindeki incelemelerini sürdürüyor. Anne ve 3 çocuğunun cansız bedenleri hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.