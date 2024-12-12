Sarı-kırmızılı temsilcimiz, Malmö deplasmanında 3 puan arayacak. UEFA Avrupa Ligi'nde kritik mücadelede iki takımın sahaya çıkacak ilk 11'leri belli oldu.
İşte karşılaşmada görev alacak oyuncular:
Malmö ilk 11:
- Persson
- Stryger
- Rosler
- Zatterstrom
- Busanello
- Christiansen
- Johnsen
- Rosengren
- Bolin
- Rieks
- Botheim
Galatasaray ilk 11:
- Muslera
- Sanchez
- Metehan
- Abdülkerim
- Berkan
- Torreira
- Sara
- Jelert
- Mertens
- Yunus
- Batshuayi
Spot: Malmö deplasmanında Galatasaray, 3 puan için sahaya çıkıyor. İşte her iki takımın da merakla beklenen ilk 11'leri!
Kaynak: HABER MERKEZİ