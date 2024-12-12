Bunlar da ilginizi çekebilir

Spot: Malmö deplasmanında Galatasara y, 3 puan için sahaya çıkıyor. İşte her iki takımın da merakla beklenen ilk 11'leri!

Sarı-kırmızılı temsilcimiz, Malmö deplasmanında 3 puan arayacak. UEFA Avrupa Ligi'nde kritik mücadelede iki takımın sahaya çıkacak ilk 11 'leri belli oldu.

Vincenzo Montella: En zor gruplardan birindeyiz, ama hazırız

Vincenzo Montella: En zor gruplardan birindeyiz, ama hazırız

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.