Vincenzo Montella: En zor gruplardan birindeyiz, ama hazırız Vincenzo Montella: En zor gruplardan birindeyiz, ama hazırız

Sarı-kırmızılı temsilcimiz, Malmö deplasmanında 3 puan arayacak. UEFA Avrupa Ligi'nde kritik mücadelede iki takımın sahaya çıkacak ilk 11'leri belli oldu.

İşte karşılaşmada görev alacak oyuncular:

Malmö ilk 11:

  • Persson
  • Stryger
  • Rosler
  • Zatterstrom
  • Busanello
  • Christiansen
  • Johnsen
  • Rosengren
  • Bolin
  • Rieks
  • Botheim

Galatasaray ilk 11:

  • Muslera
  • Sanchez
  • Metehan
  • Abdülkerim
  • Berkan
  • Torreira
  • Sara
  • Jelert
  • Mertens
  • Yunus
  • Batshuayi

Spot: Malmö deplasmanında Galatasaray, 3 puan için sahaya çıkıyor. İşte her iki takımın da merakla beklenen ilk 11'leri!

Kaynak: HABER MERKEZİ