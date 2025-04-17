Hatayspor ile Konyaspor, 18 Nisan 2025'te Trendyol Süper Lig'de karşılaşıyor. Maçın yayın saati ve kanal bilgileri belli oldu, işte detaylar.

Hatayspor-Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 18 Nisan 2025 Cuma günü Hatayspor ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, yayın bilgilerini merak ediyor.

Hatayspor-Konyaspor mücadelesi saat 20:00'de başlayacak. Karşılaşma Bein Sports 2 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Maç Yayıncı Kanal Başlama Saati Hatayspor-Konyaspor Bein Sports 2 20:00

Bein Sports 2 frekans ve platform bilgileri

Digiturk: 78. kanal

Kablo TV: 233. kanal

Türksat uydusu ve internet: Şifreli yayın yapılmaktadır.

Maç nerede oynanacak?

Hatayspor ile Konyaspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Mersin'deki Mersin Stadyumu'nda oynanacak.

Tarih: 18 Nisan 2025 Cuma

Saat: 20:00

Kanal: Bein Sports 2 (şifreli)

Stadyum: Mersin Stadyumu, Mersin