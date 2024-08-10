Kötü hissediyorsunuz ama sebebini bilmiyor musunuz? Stanford Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, hava kirliliğinin ruh hali üzerinde beklenmedik olumsuz etkiler yaratabileceğini gösterdi. Araştırma, hava kirliliğindeki günlük değişimlerin, bireylerin duygusal durumlarında ani dalgalanmalara neden olabileceğini ortaya koydu.

Hava kirliliğine duygusal hassasiyet

Stanford Üniversitesi'nde yapılan bu çalışma, bir yıl boyunca 150 kişiden alınan tekrarlı örneklemeye dayanarak, hava kirliliğine maruz kalmanın ruh hali değişimlerine yol açtığını belirledi. Araştırmacılar bu bulguyu "hava kirliliğine duygusal hassasiyet" olarak adlandırıyor. Bu hassasiyet, kişinin gün içerisindeki ruh halindeki dalgalanmalarla kendini gösteriyor ve akıl sağlığında uzun vadeli riskler oluşturabiliyor.

Akıl sağlığı üzerindeki uzun vadeli etkiler

Araştırma, hava kirliliğine uzun süre maruz kalmanın, yüksek düzeyde kaygı ve depresyon gibi zihinsel sağlık sorunlarıyla bağlantılı olabileceğini öne süren önceki çalışmaları destekliyor. İklim krizi ve hava kirliliği arasındaki ilişki, insan sağlığı üzerindeki etkileri açısından daha fazla dikkat gerektiriyor. Araştırmacılar, bu bulguların iklim krizinin sadece fiziksel değil, zihinsel sağlık üzerindeki etkilerine de ışık tutacağını umuyor.

İklim krizi ve zihinsel sağlık bağlantısı

İklim krizinin akıl sağlığı üzerindeki etkileri, Birleşmiş Milletler'in Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli tarafından da rapor edilmiştir. Panel, yüksek sıcaklıkların, geçim kaynağı ve kültür kaybının, akıl sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yarattığını belirtti. Aşırı hava olaylarının ve iklim değişikliklerinin neden olduğu travmalar, akıl sağlığı sorunlarını tetikleyebilir.

Küresel sağlık tehditleri

Hava kirliliği sadece ruh halini değil, aynı zamanda küresel sağlık için büyük bir tehdit oluşturuyor. Singapur'daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nin çalışmasına göre, son 40 yılda 135 milyon kişi hava kirliliği yüzünden hayatını kaybetti. Bu durum, iklim krizinin sağlık üzerindeki etkilerini daha da belirgin hale getiriyor.