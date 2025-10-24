Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından 22 Aralık 2024’te takibe alınan Nijerya çıkışlı, Bangkok varışlı kafes tipi yükün içinde nesli tehlike altındaki bir yavru goril ele geçirildi. ‘Zeytin’ adı verilen yavru goril, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından rehabilitasyona alınarak bakımı yapıldı.

DNA testi sonucu Nijerya menşei çıkmadı

İade talebi üzerine yapılan incelemelerde, Zeytin’in gerçek menşeinin belirlenmesi amacıyla Ankara Üniversitesi Evrimsel Genetik Laboratuvarı’nda tüm genom dizilimi ile DNA testi gerçekleştirildi. Test sonucu, Zeytin’in Batı Ova gorili olduğunu ortaya koydu ve Nijerya’nın menşe ülke olmadığı tespit edildi.

Türkiye’de güvenli bakım altında kalacak

DKMP, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, CITES COP-19 kararları doğrultusunda, Zeytin’in Türkiye’de bir hayvanat bahçesinde kalmasına karar verildiğini duyurdu. Açıklamada ayrıca, yavru gorilin hayatı boyunca insancıl koşullarda ve titizlikle bakılacağı vurgulandı.