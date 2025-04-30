Brands and More, baharın coşkusunu Hawaiian Tropic Alışveriş Şenliği ile kutladı. Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul’da gerçekleşen renkli davet, TOÇEV yararına düzenlenerek çocukların eğitimine katkı sağladı.
Esra Ezmeci
Aslı Özdemir organizasyonuyla hayata geçen etkinlikte; moda, güzellik, dekorasyon, kozmetik gibi çeşitli markalarının stantları, eğlenceli şovlar ve ilham verici söyleşiler bir araya geldi. Romu Ristorante’nin katkılarıyla ve Gaok Events’in özenle hazırladığı Hawaiian Tropic konseptiyle gün boyu süren programda katılımcılar alışveriş keyfi yaparken, aynı zamanda alanında uzman isimlerin bilgi dolu söyleşisine katıldı. Leaf Co’nun harika çiçekleriyle süslenen alan baharı İstanbul’a getirdi.
Aslı Özdemir-Feyza Civelek-Fatih Ürek-Gülay Kamaz
Ünal Güner, Ayşe Tolga, Esra Ezmeci, Hülya Kayhan, Tuna Tüner ve Ela Çankaya’nın gerçekleştirdiği söyleşiler, konuklar tarafından büyük ilgiyle takip edildi.
Aslıhan Doğan Turan
Etkinliğe katılarak destek veren ünlü isimler arasında ise Aslı Enver, Aslıhan Doğan Turan, Güzide Duran, Demet Şener, Açelya Akkoyun, Buse Varol, Fatih Ürek, Feyza Civelek, Özlem Yıldız, Wilma Elles, Tuğba Özerk, Şebnem Schaefer, İvana Sert, Kadriye Olgar, Gülay Kamaz, Esin Yağmurdereli, Zeynep Mansur, Gizem Hatipoğlu, Merve Aydın yer aldı.
Demet Şener
Kalabalık katılımın yaşandığı şenlikte ziyaretçiler hem alışverişin hem de eğlencenin keyfini çıkardılar.
Fatih Ürek
İvana Sert
Şebnem Schaefer
Tuğba Özerk
Wilma Elles
Zeynep Mansur
Serra-Volkan- Aslı- Setenay Özdemir
Kadriye Olgar
Güzide Duran
Feyza Civelek
Buse Varol
Gülay Kamaz
Merve Aydın