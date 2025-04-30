Brands and More, baharın coşkusunu Hawaiian Tropic Alışveriş Şenliği ile kutladı. Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul’da gerçekleşen renkli davet, TOÇEV yararına düzenlenerek çocukların eğitimine katkı sağladı.

Esra Ezmeci

Aslı Özdemir organizasyonuyla hayata geçen etkinlikte; moda, güzellik, dekorasyon, kozmetik gibi çeşitli markalarının stantları, eğlenceli şovlar ve ilham verici söyleşiler bir araya geldi. Romu Ristorante’nin katkılarıyla ve Gaok Events’in özenle hazırladığı Hawaiian Tropic konseptiyle gün boyu süren programda katılımcılar alışveriş keyfi yaparken, aynı zamanda alanında uzman isimlerin bilgi dolu söyleşisine katıldı. Leaf Co’nun harika çiçekleriyle süslenen alan baharı İstanbul’a getirdi.

Aslı Özdemir-Feyza Civelek-Fatih Ürek-Gülay Kamaz

Ünal Güner, Ayşe Tolga, Esra Ezmeci, Hülya Kayhan, Tuna Tüner ve Ela Çankaya’nın gerçekleştirdiği söyleşiler, konuklar tarafından büyük ilgiyle takip edildi.

Aslıhan Doğan Turan

Etkinliğe katılarak destek veren ünlü isimler arasında ise Aslı Enver, Aslıhan Doğan Turan, Güzide Duran, Demet Şener, Açelya Akkoyun, Buse Varol, Fatih Ürek, Feyza Civelek, Özlem Yıldız, Wilma Elles, Tuğba Özerk, Şebnem Schaefer, İvana Sert, Kadriye Olgar, Gülay Kamaz, Esin Yağmurdereli, Zeynep Mansur, Gizem Hatipoğlu, Merve Aydın yer aldı.

Demet Şener



Kalabalık katılımın yaşandığı şenlikte ziyaretçiler hem alışverişin hem de eğlencenin keyfini çıkardılar.

Fatih Ürek

İvana Sert

Şebnem Schaefer

Tuğba Özerk

Wilma Elles

Zeynep Mansur

Serra-Volkan- Aslı- Setenay Özdemir

Kadriye Olgar

Güzide Duran

Feyza Civelek

Buse Varol

Gülay Kamaz

Merve Aydın