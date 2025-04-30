30 Nisan 2025 itibarıyla Muğla'da akaryakıt fiyatları önemli oranda arttı. Seydikemer, Dalaman ve Fethiye gibi ilçelerde benzin ve motorin rekor seviyelere ulaştı.

Seydikemer'de akaryakıt rekor seviyede

Muğla'nın Seydikemer ilçesi, benzin litre fiyatı 46,84 TL ve motorin fiyatı 47,21 TL ile kentin en yüksek değerlerini gördü. Bu ilçeyi Fethiye (46,75 TL benzin - 47,12 TL motorin) ve Dalaman (46,73 TL - 47,10 TL) takip etti.

Merkezde fiyatlar ortalamanın altında

Muğla merkezde kurşunsuz benzin litre fiyatı 46,61 TL, motorin ise 46,98 TL seviyesinde kaldı. Ortaca, Milas ve Marmaris gibi merkez ilçelerde de fiyatlar bu seviyede sabit.

LPG sabit kaldı

Tüm ilçelerde otogaz fiyatı 27,04 TL olarak belirlendi. LPG'de herhangi bir zam yapılmazken, sürücüler için en istikrarlı kalem olmaya devam etti.