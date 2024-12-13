Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, insansız savaş uçağı KIZILELMA'nın yapay zeka ile entegre şekilde sesli komutlarla çalışacak özelliklere sahip olduğunu açıkladı. Baykar'ın teknolojik yenilikleriyle ilgili detaylar, İstanbul’da düzenlenen "Take Off İstanbul" etkinliğinde paylaşıldı.

KIZILELMA'nın yapay zeka yeteneği

Selçuk Bayraktar, KIZILELMA'da kullanılacak yapay zeka teknolojilerinin uçuş güvenliğini artırma, çevre algısını geliştirme ve hatalı verileri analiz etme gibi önemli işlevlere sahip olduğunu vurguladı. Doğal dil işleme teknolojisiyle, kullanıcıların artık tuşlara basmadan yalnızca konuşarak uçağı yönlendirebileceğini belirtti.

Bayraktar, şu örneği verdi:

"Şartlar uygunsa motorunu çalıştır ve kuleden gerekli izinleri alarak intikali başlat diyeceğiz. KIZILELMA, bu komutu anlayarak gerekli işlemleri gerçekleştirecek."

Yerli dil modeli ve açık kaynak teknoloji

Bayraktar, Baykar'ın T3 AI isimli dil modeli üzerinde çalıştığını ve bu modelin tamamen açık kaynaklı olarak geliştirildiğini söyledi. Türkçe özelinde büyük bir dil modeli oluşturmayı hedefleyen bu proje, yapay zeka destekli hava araçlarının kontrolünde önemli bir adım olacak.