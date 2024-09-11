Alternatif rock müziğin sevilen ismi Hayko Cepkin, İzmirli müzikseverlerle buluşmak için geri dönüyor. 16 Eylül Pazartesi günü Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alacak olan Cepkin, dinleyicilerine enerjik ve duygusal bir performans vaat ediyor.

İzmir konseri detayları

Tarih: 16 Eylül 2024, Pazartesi

Saat: 21:00

Mekan: Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, İzmir

Biletler: Biletler, biletix ve Kültürpark gişelerinden temin edilebilir.

Konserin önemi

Hayko Cepkin’in İzmir konseri, şehrin kültürel etkinlikleri arasında önemli bir yer tutuyor. Alternatif müziğin sevilen ismi, performansında sadece yeni albüm şarkılarını değil, aynı zamanda eski hitlerini de seslendirecek. Konser, müzikseverlere unutulmaz bir deneyim sunmayı vaat ediyor.