Alternatif rock müziğin sevilen ismi Hayko Cepkin, İzmirli müzikseverlerle buluşmak için geri dönüyor. 16 Eylül Pazartesi günü Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alacak olan Cepkin, dinleyicilerine enerjik ve duygusal bir performans vaat ediyor.
İzmir konseri detayları
- Tarih: 16 Eylül 2024, Pazartesi
- Saat: 21:00
- Mekan: Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, İzmir
- Biletler: Biletler, biletix ve Kültürpark gişelerinden temin edilebilir.
Konserin önemi
Hayko Cepkin’in İzmir konseri, şehrin kültürel etkinlikleri arasında önemli bir yer tutuyor. Alternatif müziğin sevilen ismi, performansında sadece yeni albüm şarkılarını değil, aynı zamanda eski hitlerini de seslendirecek. Konser, müzikseverlere unutulmaz bir deneyim sunmayı vaat ediyor.
Editör: Aykut Akyürek