Konak Belediyesi'nin her yıl düzenlediği ve İzmirlilerin heyecanla beklediği "Patilerin Festivali," bu yıl 5 Ekim’de Gündoğdu Meydanı’nda hayvanseverlerle buluşacak. Festival, bu yıl Dünya Hayvanları Koruma Günü ile birleştirilerek gerçekleştirilecek ve katılımcılara hayvan hakları konusunda önemli mesajlar vermeyi amaçlayacak.

Festivalde neler olacak?

Beşinci kez düzenlenecek olan Patilerin Festivali, gün boyu çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Katılımcılar, sivil toplum kuruluşlarının stantlarından bilgi alabilecek ve hayvan sahiplenme konusunda destek bulabilecek. Ayrıca, sahiplenen dostlara hediye paketleri verilecek.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, festivale dair yaptığı açıklamada, “Dünya Hayvanları Koruma Günü’nü Patilerin Festivali ile kutluyoruz. Bu yıl festivalimiz, hayvanları korumak ve her canın kıymetli olduğunu anlamak adına farkındalık oluşturacak. Satın almak yerine sahiplenmeyi teşvik etmeyi umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Eğlenceli etkinlikler

Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenecek olan etkinlikler arasında "Can Dostlar Yetenek Yarışması," Kutay Özkan ile "Yetenekli Köpekler" gösterisi, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Atlı Polis Birimi ve Köpek Eğitim Merkezi’nin gösterileri yer alacak. Ayrıca, çocuklar için oyun ve eğitim atölyeleri de düzenlenecek.