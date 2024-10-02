İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yeni yasama yılının açılışında yaptığı konuşmada, coğrafyamızın adeta bir yangın yerine döndüğünü belirterek, özellikle Ortadoğu’da yaşanan gelişmelere dikkat çekti. İsrail’in Filistin ve Lübnan’daki saldırılarına sert eleştiriler yönelten Dervişoğlu, "İsrail, sistematik bir savaş suçu işliyor ve uluslararası toplum ise utanç verici bir sessizliği tercih ediyor" dedi.

"Bu Sessizlik, Zulme Ortak Olmaktır!"

Dervişoğlu, İsrail’in işgalci tutumunun bölgeyi istikrarsızlığa sürüklediğini ifade ederek, "İsrail’in saldırıları, uluslararası hukukun hiçe sayıldığı, masum sivillerin katledildiği bir vahşet tablosudur. Birleşmiş Milletler’in bu zulme karşı sessiz kalması ise büyük bir utançtır" ifadelerini kullandı. Dervişoğlu ayrıca, Türkiye’nin bu süreçte stratejik ve akılcı bir diplomasi yürütmesi gerektiğini vurguladı.

"Türkiye'nin Bölgesel Gücü Hareketsiz Bırakıldı"

Dervişoğlu, Türkiye’nin dış politikada yaşadığı sıkıntılara da değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını eleştirerek, "Türkiye, hamasi söylemlerle değil, akılcı ve stratejik adımlarla bölgesel bir güç olmalıdır. Ancak bugün Türkiye'nin bölgesel gücü hareketsiz bırakılmış durumda" dedi.

"İktidara Çağrımız, İnsanî Boyutu Öne Çıkarmaktır"

İYİ Parti olarak hükümete çağrıda bulunan Dervişoğlu, "İktidara, sorunun insani boyutunu öne çıkaracak çabalara öncelik vermeleri ve TBMM’yi bilgilendirmeleri çağrısında bulunuyoruz. Türkiye, tarihsel misyonuna uygun şekilde hareket etmelidir" dedi.

"Büyük Türk Milletine Çağrım Var"

Dervişoğlu, merkez siyaseti yeniden inşa etme çağrısını yineleyerek, "Merkezde buluşma çağrım, siyasi partilere değil, büyük Türk milletinedir. AKP’nin yok ettiği sağduyuya ve toplumsal barışa geri dönme zamanıdır" dedi.

"Bu Ülkeyi Parçalamak İsteyenlere Karşı Sabır Kalmadı"

Son olarak, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, toplumu ayrıştıran politikalara karşı duracaklarını belirtti ve "Bu milletin hürriyetine ve bağımsızlığına karşı çıkanlara ben de genç teğmenler gibi kılıcımı kaldırıyorum!" diyerek konuşmasını sonlandırdı.