Hazal Kaya, Ayşe Barım Ile Yollarını Ayırdı!

Gezi Parkı davası kapsamında "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla 30 yıla kadar hapsi istenen ve tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım'ın kurucusu olduğu ID İletişim'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Oyuncu Hazal Kaya ile eşi Ali Atay, Barım'ın menajerlik şirketiyle olan iş birliğini sonlandırdı.

Web sitesinden ve sosyal medyadan silindiler

Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinin isimleri ID İletişim'in resmi internet sitesinden kaldırıldı. Benzer şekilde, ID İletişim'in Instagram hesabından da çiftin takibi bırakıldığı gözlemlendi. Ancak Hazal Kaya'nın hâlâ şirketi takip etmeye devam etmesi, kamuoyunda ayrılığın tek taraflı olup olmadığı sorularını gündeme getirdi.

Yeni adres: Aslı Kızmaz'ın Ajansı

Hazal Kaya'nın, oyuncu İlker Kızmaz’ın eşi Aslı Kızmaz tarafından kurulan menajerlik şirketiyle çalışmaya başladığı öğrenildi. Aynı ajansın, ünlü oyuncu Özge Özpirinçci ile de iş birliği yaptığı biliniyor. Kaya’nın bu değişikliği, sosyal medya kullanıcıları tarafından farklı yorumlarla karşılandı.

Sosyal medyada eleştiriler arttı

Hazal Kaya’nın ID İletişim'den ayrılarak yeni bir menajerlik ajansına geçmesi, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Bazı kullanıcılar bu hamlenin zamanlamasını eleştirirken, bazıları ise oyuncunun kişisel tercihlerine saygı duyulması gerektiğini savundu.