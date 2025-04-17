Salihli Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliğiyle kurulan Kent Lokantası, açılış töreniyle kapılarını vatandaşlara açtı. Lokanta, Salihli halkına sıcak, sağlıklı ve uygun fiyatlı yemek sunarak, dayanışma ve sosyal belediyeciliği pekiştirmeyi amaçlıyor.

Kent Lokantası Salihli’de hizmete girdi

Salihli’de, ekonomik zorluklara karşı dayanışma ruhunu güçlendirmek amacıyla Salihli Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliğiyle hayata geçirilen Kent Lokantası, düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, CHP Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ve çok sayıda vatandaş katıldı. Salihli halkı, bundan sonra uygun fiyatlarla sıcak yemek alma imkânına sahip olacak.

Salihli Belediye Başkanı Nurlu’dan önemli mesajlar

Açılışta konuşan Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Kent Lokantası’nın yalnızca bir yemek servisi olmadığını, halkçı belediyeciliğin ve dayanışmanın simgesi olduğunu belirtti. Nurlu, “Bugün burada, yalnızca bir lokantanın değil; dayanışmanın, sosyal belediyeciliğin ve halk için siyaset yapmanın kapılarını açıyoruz. Salihli’mize hayırlı olsun!” diyerek, Kent Lokantası’nın halk için önemli bir destek olduğunu vurguladı.

Nurlu, ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na projeye ilham verdiği için teşekkür etti ve ekonomik zorluklara dikkat çekerek, “Market raflarında etiketler uçuyor, bir tencere kaynatmak evde dert olmuş. Gençler sıcak bir yemeğe hasret kalmış. Bu yüzden Kent Lokantası, bir siyasi gösteri değil, halkın onurlu yaşam hakkına verilen bir destektir” ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek’ten dayanışma vurgusu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, törende yaptığı konuşmada sosyal belediyeciliğin bir tercih değil, yerel yönetimlerin temel görevi olduğunu belirtti. Zeyrek, “Vatandaşlarımızın sofrasına bir tabak sıcak yemek koyabiliyorsak, işte o zaman görevimizi yerine getiriyoruz demektir. Bugün burada açılan bu lokanta, dayanışmanın en güzel örneklerinden biridir” dedi. Zeyrek, projelerin tüm Manisa genelinde yaygınlaştırılacağını ifade etti.

Halktan yana belediye hizmeti

Açılışta söz alan CHP Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf ve CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper de projede emeği geçenlere teşekkür ederek, halktan yana belediyeciliğin önemine dikkat çektiler. Kavaf, projelerin sosyal belediyeciliğin en güzel örnekleri olduğunu söyledi.

Kent Lokantası nerede hizmet verecek?

Kent Lokantası, Salihli’nin Mithat Paşa Mahallesi 10. Sokak’ta, MASKİ hizmet binasının karşısındaki ara sokakta hizmet vermeye başladı. Lokanta, Salihli halkına sıcak, sağlıklı ve uygun fiyatlı yemek sunmaya başlarken, lokanta tüm vatandaşlara açık olacak.