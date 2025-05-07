İzmir Büyükşehir Belediyesi, kenti afetlere ve özellikle yaz aylarında artan orman yangınlarına karşı daha dirençli hale getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. 134 milyon liralık yatırımla alınan 184 aracın 125’i yangınla mücadele için kullanılacak tankerlerden oluşurken, ilk etapta 40 tanker düzenlenen törenle orman köylerine teslim edildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Yangınlara karşı hazırlıklıyız” diyerek sürece ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Tugay’ın uçak alımına dair yaptığı açıklamalar, geçmiş dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Orman İzmir” kampanyasını ve uçak hedefini hatırlattı.

Törende belediyeye kazandırılan 59 hizmet aracı da tanıtıldı. Törende konuşan Başkan Cemil Tugay, yangınlara yönelik hazırlıklı olduklarını söyledi. Yangın söndürme uçağı alma konusunda da açıklama yapan Tugay, “İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin veya genel olarak belediyelerin yangın söndürme uçağı alma ve kullanma yetkileri yok. Uçağı almak yetmiyor bunu kullanmak için de izin gerekiyor. Konuştuk, buna izin verilmeyeceği söylendi” dedi.

‘Kader değil’

İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer de 18 Ağustos 2019 tarihinde başlayan ve Seferihisar, Menderes ile Karabağlar ilçeleri sınırlarında bulunan binlerce hektar ormanlık alanın kül olmasına yol açan büyük yangının yarattığı doğa tahribatını gidermek, kentin ormanlarını korumak ve geliştirmek için bir kampanya başlattıklarını belirterek, hedeflerinin uçak almak olduğunu söylemişti. Soyer, “Her sene Ağustos ayında İzmir’de yangın çıkması kader değil. Hedefimiz uçak almak. Ama ne kadar bağış toplayacağımızı öngörmek mümkün değil. İzmirliler o duyarlılığı gösterirlerse niyetimiz helikopteri, uçağı İzmirlilere getirmek olacak” ifadelerini kullanmıştı. Soyer, ‘Orman İzmir’ kampanyası kapsamında 1 milyon 736 bin 155 TL toplandığını belirtirken, toplanan bağışlarla yapılanları şu şekilde sıralamıştı: “121 bin 599 adet yangına dirençli fidan ve Torbalı’daki İklime ve Yangına Dirençli Orman Fidanlığı’nda kullanılmak üzere iki adet konteyner temin edildi. Örnekköy Ağaçlandırma Sahası, Evka-5 Ağaçlandırma Sahası, Buca Evka-1 Ağaçlandırma Sahası, Bornova Şeytan Deresi, Aliağa Kalabak Ağaçlandırma Sahası ve Menderes Değirmendere İZSU Ağaçlandırma Sahası’na toplam 68 bin adet fidanın dikimi yapıldı. Toplanan bağışlarla ayrıca 60 su tankeri alınarak yangın riskli bölgelerde muhtarlıklara, eğitimlerin verilmesi ardından tahsis edildi. Bu süreçte çok sayıda yangın büyümeden bu tankerler sayesinde önlendi. Çok daha büyük faciaların önüne geçildi. Urla’nın Birgi Köyü’nde başlayan yangın, bu tankerlerden biri kullanılarak köylülerimizce söndürüldü. 3 Ocak 2020 tarihinde yangın nedeniyle sertleşmiş, nem tutma özelliği azalmış ve organik zenginliği kaybolmuş toprakların yeniden yeşerebilmesi için Menderes’e bağlı Çatalca, Efemçukuru, Kuyucak, Yeniköy mahalleleri ile Seferihisar’a bağlı Beyler ve Orhanlı mahallelerinden toplam 408 üreticiye 75 ton solucan gübresi dağıtıldı. Doğayla uyumlu yaşam stratejisi doğrultusunda son iki yılda 1 milyon 330 bin fidan diken, kente 945 bin metrekare yeni yeşil alan kazandıran Büyükşehir, Orman İzmir kampanyasının hedeflerine ulaşmak için de önemli adımlar attı. Orman İzmir kampanyası kapsamında İzmir’de doğan her çocuk için fidan dikimi de başladı.”

‘Orman İzmir’

İzmir Büyükşehir Belediyesi orman yangını felaketlerinin yarattığı tahribatın ardından doğanın yaralarını sarmak, kentin ormanlarını korumak ve geliştirmek için “Orman İzmir” kampanyası başlattı. İzmirlilerin gönüllü destekleriyle 3.5 milyon liralık bir bütçe oluşturulması hedeflenen kampanya sonucu, birbirini destekleyen 7 iklim ve doğa dostu proje yaşama geçirilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 18 Ağustos 2019 tarihinde başlayan ve Seferihisar, Menderes ile Karabağlar ilçeleri sınırlarında bulunan binlerce hektar ormanlık alanın kül olmasına yol açan büyük yangının yarattığı doğa tahribatını gidermek, kentin ormanlarını korumak ve geliştirmek için harekete geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gerekli yasal prosedürleri tamamlayarak “Orman İzmir” ismiyle bir bağış kampanyası başlattıklarını duyurdu. Başkan Soyer, “Hemşehrilerimin gönüllü olarak destek vereceği kampanyamızla 3.5 milyon liralık bir bütçe oluşturmayı hedefliyoruz. İzmir’de doğan her bir çocuğun bir ağaçla birlikte büyümesi ve ilimiz genelinde İzmirlilerin doğaya ve ağaçlara dokunabileceği yaşayan parklar tesis edilmesi başta olmak üzere 7 projeyi yaşama geçirmeyi planladık” dedi.

‘Kampanyayı farkındalık için başlatmıştık’

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eski Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cemil Tugay’ın “İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin veya genel olarak belediyelerin yangın söndürme uçağı alma ve kullanma yetkileri yok. Uçağı almak yetmiyor bunu kullanmak için de izin gerekiyor. Konuştuk, buna izin verilmeyeceği söylendi” sözlerini gazetemize değerlendirdi. Soyer, “Cemil Tugay’ın söylediklerinin doğru olduğunu biliyorum. Biz sadece o dönemde bir farkındalık oluşturmak için kampanya başlatmıştık. Vatandaşın katılımıyla oluşturulacak bir kaynak yaratmak için yapmıştık. Toplayabildiğimiz kaynak öyle bir uçak almaya yetecek bir kaynak değildi. Onu da Valiliğe aktararak kampanyayı sonlandırdık” ifadelerini kullandı.