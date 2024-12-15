15 Aralık 2024 Pazar günü, saat 14:00’te Boyoz Akademi Sanat Merkezi’nde sahnelenecek oyun, minik izleyicilere ve ailelere keyifli anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

Yıllardır nesilden nesile aktarılan bu sevilen hikaye, Alpler’in büyüleyici atmosferinde, Heidi’nin doğa ve sevgi dolu maceralarını izleyicilere yeniden hatırlatacak. Eğitici ve eğlendirici yönleriyle çocukların hayal dünyasına katkı sunarken, sıcak anlatımıyla ebeveynlere de nostaljik anlar yaşatacak.

Boyoz Akademi Sanat Merkezi’nin büyüleyici atmosferinde sergilenecek bu unutulmaz gösteri, Heidi’nin enerjik ve sevgi dolu dünyasına kapı aralamak isteyen tüm aileleri bekliyor.