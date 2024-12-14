İstanbul’daki bazı restoranlar, müşterilerine 1.500 lira minimum harcama limiti getirdi. Bu uygulama, bir bardak çay içilse bile bu ücreti ödeme zorunluluğu oluşturuyordu. Tepki çeken bu durum üzerine Ticaret Bakanlığı, denetim sürecini başlattığını duyurdu. Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, hukuka aykırı faaliyetlere karşı kararlı bir şekilde mücadele edileceğini ve gerekli yaptırımların uygulanacağını belirtti.

Bakanlık uygulamaları titizlikle inceliyor

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul’daki restoranların uyguladığı "harcama limiti" uygulamalarının hukuka aykırı olduğunu ifade etti. Bakan Gürcan, Bakanlıklarının söz konusu uygulamaları titizlikle takip ettiğini ve denetimlerin başlatıldığını söyledi.

"Tüketici haklarına aykırı"

Gürcan, bu tür uygulamaların hem tüketici haklarına hem de Türkiye'deki ticari etik ve hukuki düzenlemelere aykırı olduğunu belirtti. Bakanlık, yapılan ihlallerin tespiti halinde, işletmelere karşı idari yaptırımlar ve cezai süreç başlatılacağını vurguladı.