Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Eskişehir’deki orman yangınında hayatını kaybeden AKUT gönüllüleri için İzmir Yerleşkesi’ni ziyaret etti. Ziyarette, hem taziye dileklerini iletti hem de afetlere karşı dayanıklılığı artırma çağrısında bulundu.



AKUT İzmir’de Duygusal Anlar

Taziye ziyaretinde AKUT İzmir Ekip Lideri Ramazan Ergut ve gönüllüler Başkan Helil Kınay’ı karşıladı. Ziyaretin gerçekleştiği yer, Karabağlar Belediyesi tarafından tahsis edilen ve İzmir’in en büyük AKUT merkezi olma özelliğini taşıyor.

“Hiç Yaşanmaması Gereken Bir Acı”

Ziyarette konuşan Kınay, yaşanan kaybın derin üzüntüsünü paylaştı:

“Hiç yaşanmaması gereken bir durum. Söylenecek söz yok. Ne konuşursak konuşalım, herkes canhıraş bir şekilde yangını söndürmeye çalıştı. Başsağlığı diliyorum. Tek dileğim bu yangınların bir an önce sona ermesi.”

Dayanıklı Kent Vurgusu: “Karabağlar’da Daha Fazlası Gerek”

Afetlere karşı yerel dayanıklılığın önemine dikkat çeken Kınay, Karabağlar'da yapılabilecek çalışmalara dair mesaj verdi:

“İzmir büyük yangınlar yaşadı. Çok az doğal alanımız kaldı. Bu süreci birlikte değerlendirmek istiyoruz. El birliğiyle büyük adımlar atabiliriz.”

Mahalle Afet Gönüllüsü Eğitimleri Yayılıyor

AKUT ve Karabağlar Belediyesi’nin ortaklaşa yürüttüğü Mahalle Afet Gönüllüsü Eğitimleri’nin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Kınay, yalnızca taziye mesajlarıyla yetinilmeyeceğini vurguladı:

“Bu acılara alışmamalı, alıştırmamalıyız. Hazırlıklı olmak artık bir tercih değil, bir zorunluluk.”

Kişisel Bağ: “Orman Mühendisi Bir Babanın Kızıyım”

Kınay, afet bilincinin yaygınlaştırılması gerektiğini vurgularken kişisel bir hatırasını da paylaştı:

“Ben de bir orman mühendisi babanın kızıyım. Yangınların acısını çok iyi bilirim. Bu tür kayıpların bir daha yaşanmaması için adım atmalıyız.”

AKUT’tan Anlamlı Hediye

Ziyaretin sonunda AKUT İzmir ekibi, Başkan Kınay’a yangınlarda kullanılan bir AKUT tişört