İzmir’in Konak ilçesinde, kaçak hurda depolarına karşı yürütülen denetimlerde ruhsatsız çalışmaya devam ettiği tespit edilen 6 işletmeye mühür fekki işlemi uygulandı. Belediyeden yapılan açıklamada, kaçak faaliyetlere karşı mücadelenin aralıksız süreceği vurgulandı.



Ruhsatsız depolara tekrar mühür

Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 1. Kadriye Mahallesi ve Umurbey Mahallesi’nde hurda depolarına yönelik yeni bir denetim gerçekleştirdi. Daha önce mühürlenen ancak faaliyetlerine kaçak şekilde devam eden 6 depoda mühür fekki yapıldığı belirlendi. İşletmelere cezai işlem uygulanırken, zarar gören 4 deponun da mühürleri yenilendi.

Kamusal alanlara atılan atıklara ceza

Denetimler sırasında hurda ve moloz atıklarını boş alanlara bıraktığı tespit edilen kişi ve işletmelere de 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı. Belediyeden yapılan açıklamada, atıkların çevre ve görüntü kirliliğine yol açtığına dikkat çekildi.

Başkan Mutlu: “Düzenli bir Konak için çalışıyoruz”

Konuyla ilgili açıklama yapan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, şunları söyledi:

“Kaçak hurdacılar ve hurda atıkları ile mücadelemizde hız kesmiyoruz. İlçemizin düzenini bozan bu tip uygulamaların önüne geçmek ve komşularımıza daha yaşanabilir bir çevre sunmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Denetimlerimiz aralıksız sürecek.”